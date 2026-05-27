Endrick était nerveux, une star du Real Madrid a pris les choses en main : «Détends-toi»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la saison précédant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le temps de jeu est toujours crucial pour les joueurs qui cherchent à valider leur ticket pour ce rendez-vous immanquable qui n’a lieu que tous les quatre ans. Endrick le savait et, à l’approche de ses 20 ans, décidait de mettre toutes les chances de son côté en quittant momentanément le Real Madrid pour un prêt à l’OL cet hiver. Pas de quoi lui diminuer son stress comme Vinicius Jr l’a révélé.

Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Endrick avait connu une première saison d’adaptation plutôt fructueuse au Real Madrid en 2024/2025. Le jeune attaquant brésilien qui fêtera seulement son 20ème anniversaire en juillet prochain comptait 37 apparitions pour 8 titularisations. D’un point de vue statistiques, Endrick avait fait tremblé les filets à sept reprises pour aucune passe décisive. Cependant, l’arrivée de Xabi Alonso à la tête du club merengue a changé la donne, diminuant drastiquement son temps de jeu à la Casa Blanca.

Endrick s’est relancé à l’OL, pari gagnant pour la Coupe du monde S’en est donc suivi un départ en prêt à l’OL de six mois et sans option d’achat entre janvier et juin. Grâce à ses 8 buts et 8 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Endrick a été appelé par Carlo Ancelotti, sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil pour le rassemblement du mois de mars. Mais ce n’est pas tout, cerise sur le gâteau, le technicien italien a également fait le choix de l’emmener sur le sol américain pour représenter les couleurs de la Seleçao à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).