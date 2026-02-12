La révélation qui secoue le vestiaire : Les joueurs du Real Madrid harcèlent un coéquipier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, du côté du Real Madrid, ce n'est pas vraiment tout rose. Si sportivement la Casa Blanca est deuxième de Liga et qualifiée pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions, dans le vestiaire d'Alvaro Arbeloa, cela ne serait clairement pas l'union sacrée. Et voilà qu'une nouvelle révélation vient de tomber avec une supposée histoire d'harcèlement au Real Madrid.

Entre les joueurs du Real Madrid, cela serait visiblement très tendu. En effet, une altercation a dernièrement été rapportée dans la presse espagnole. Juanfe Sanz révélait ainsi dernièrement que la tension serait montée en marge du match face à Levante : « Il y a eu une altercation à la mi-temps entre deux poids lourds, deux poids très lourds du vestiaire. Deux poids très très lourds. Il y a un joueur qui entre dans le vestiaire pour remobiliser l’équipe, demander aux joueurs de mettre le pied sur le ballon, de mettre de l’intensité et d’avoir de la personnalité et que le ballon ne leur brûle pas les pieds. Il a dit tout ça d’un ton colérique afin de provoquer quelque chose chez des joueurs qui ne répondaient pas. Et là, il y a un joueur très important, qui ne passait pas un bon moment en première période, qui vient lui faire face et qui lui dit quelque chose comme : ‘même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux que le reste de l’équipe’. Il n’y a pas eu de manque de respect ni d’insultes. Les autres joueurs ont tenté de calmer les deux, mais il y a une grosse dispute entre ces deux joueurs ».

« Le harcèlement venait des joueurs » Et voilà qu'une nouvelle histoire vient secouer le vestiaire du Real Madrid. Cette fois, il serait de harcèlement envers Arda Güler de la part d'autres joueurs de la Casa Blanca. C'est Serhat Pekmezci, mentor du milieu offensif turc, qui a fait cette révélation. Pour Sports Digitale, il a alors assuré : « Même si le Real Madrid est un club de très grande envergure, Arda Güler est victime de harcèlement moral au travail. Il ne s'en est pas plaint lui-même, mais il savait que cela arriverait. Je lui ai dit d'être patient. Le harcèlement venait des joueurs. Il y a un groupe là-bas qui n'a pas pu accepter Arda malheureusement, ce sont des joueurs avec un ego démesuré ».