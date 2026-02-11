«Altercation» dans le vestiaire du Real Madrid : Kylian Mbappé concerné ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Real Madrid a connu un début d’année 2026 compliqué, sur et en dehors des terrains. A en croire les dernières révélations de la presse espagnole, une altercation a éclaté en plein cœur du mois de janvier, lors de la rencontre face à Levante (2-0). Tout porte à croire que Kylian Mbappé ait pu être impliqué au sein de cette dernière.

Que les dernières rencontres semblent dures à gagner pour le Real Madrid. Clairement, depuis la prise de fonction d’Alvaro Arbeloa, le club madrilène remporte certains matchs, mais ne domine certainement pas les débats. De nombreuses failles sont encore visibles dans le jeu du Real, et une altercation aurait éclaté dans le vestiaire.

🚨 Kylian Mbappé and Vini Jr. paid for the dinner last night. @marca pic.twitter.com/YndFgMPMqN — Madrid Zone (@theMadridZone) February 11, 2026

Un clash éclate dans le vestiaire du Real Madrid A en croire les dernières révélations de Juanfe Sanz, journaliste au sein de l’émission espagnole El Chiringuito, cette dernière pourrait concerner Kylian Mbappé. Ce clash dans le vestiaire aurait eu lieu le 17 janvier dernier, à la mi-temps de la rencontre entre Madrid et Levante (0-0 à la pause, le Real finira par gagner 2-0). « Il y a eu une altercation à la mi-temps entre deux poids lourds, deux poids très lourds du vestiaire. Deux poids très très lourds. Il y a un joueur qui entre dans le vestiaire pour remobiliser l’équipe, demander aux joueurs de mettre le pied sur le ballon, de mettre de l’intensité et d’avoir de la personnalité et que le ballon ne leur brûle pas les pieds », raconte Juanfe Sanz, avant de révéler un détail de cette embrouille qui fait intimement rappeler l’attaquant français.