Kylian Mbappé en pleine «crise existentielle» : Sa mère a vécu «une peur bleue» à Paris

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est plus qu'un simple joueur de football. Devenu une véritable célébrité, le Français doit donc vivre avec les avantages mais aussi les inconvénients de son statut. Mais voilà qu'à certains moments, ça aurait été difficile à vivre pour Mbappé. Au point de faire vivre quelques frayeurs à sa mère, Fayza Lamari, notamment lorsqu'il était à Paris.

Plus célébrité que football, Kylian Mbappé doit en accepter le revers de la médaille. Ainsi, aujourd'hui, il est très difficile pour la star du Real Madrid de pouvoir sortir en étant tranquille. De quoi affecter visiblement Mbappé. En effet, en 2021, l'ancien du PSG racontait : « La célébrité me contraint à vivre dans un espace restreint, entouré de gardes du corps. J'en souffre ? Bien sûr, il y a des choses que la notoriété m’empêche de faire. Mais je ne suis pas non plus un don Juan enfermé dans sa tour, qui ne sort qu’en secret pour aller visiter des princesses ! ».

« Ne pas pouvoir sortir comme tout le monde lui a pesé, quelques fois » Difficile donc de sortir incognito pour Kylian Mbappé. Mais voilà que le capitaine de l'équipe de France avait trouvé quelques combines pour y arriver du temps où il était joueur du PSG. Ainsi, pour Paris Match, en 2021, Fayza Lamari, la mère de Mbappé, racontait : « Il rêve d'aller au Sri Lanka parce qu'il pense pouvoir y passer inaperçu, mais je n'en suis pas sûr : récemment on a reçu du fin fond du Pérou les messages d'un gamin de 12 ans ! Ne pas pouvoir sortir comme tout le monde lui a pesé, quelques fois. Lors de ces crises existentielles, il lui est arrivé de le faire en cachette, déguisé ».