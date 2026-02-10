Kylian Mbappé, son concurrent pour la saison prochaine est annoncé et il joue en Ligue 1 !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est indispensable au Real Madrid. Il n’y a qu’à s’attarder sur sa ligne de statistiques tout simplement folle en terme de buts marqués avec la Casa Blanca depuis le coup d’envoi de la saison. Une omniprésence qui pourrait être remise en question la saison prochaine avec l’arrivée d’un joueur… de Ligue 1 ?

But, but et encore but. Kylian Mbappé puissance 38. En 31 matchs sous les couleurs du Real Madrid cette saison, le numéro 10 merengue n’a cessé de trouver le chemin des filets. Son importance est telle qu’elle fait de l’ombre à d’autres joueurs à vocation offensive de l’équipe un temps entraînée par Xabi Alonso avant d’être reprise à la mi-janvier par Alvaro Arbeloa . Une victime de Mbappé s’est relancée loin de la capitale espagnole…

«Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car...», le clan Endrick sort du silence

5 buts en 6 matchs. Voici le bilan d’Endrick depuis ses débuts avec l’OL toutes compétitions confondues. Buteur dès sa première à Lille (2-1), l’attaquant de 19 ans prêté sans option d’achat par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison se remet sur le devant de la scène après avoir passé la première moitié de saison sur le banc du Real Madrid. Son agent Thiago Freitas s’est confié à Win Win sur ses débuts poussifs avec la Casa Blanca, somme toute logiques.

« Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid : Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA ; Mbappé, un joueur exceptionnel ; Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde ; et Rodrygo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des champions. Il est tout à fait normal qu’un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu’Endrick n’a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n’a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l’équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer. »