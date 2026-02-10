Kylian Mbappé : Trop c'est trop, la vidéo qui va faire parler en Espagne...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est toujours en lice pour aller chercher un titre de champion de Liga. La bande de Kylian Mbappé talonne le FC Barcelone dans la course au championnat, mais a dû s'employer lors de sa visite sur la pelouse du Valence CF dimanche soir (2-0). Le serial buteur du club a doublé la mise dans le temps additionnel, mais a eu deux prises de bec avec les arbitres comme les images du diffuseur le démontrent.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé empile les buts. Malgré certaines contre performances collectives, le meilleur buteur de la Liga et de l'exercice du club merengue trouve plus que régulièrement le chemin des filets. Ce fut encore le cas dimanche soir dans le cadre de la 23ème journée de Liga entre le Valence CF et la Casa Blanca. Victoire précieuse du Real Madrid à Mestalla dans la course au titre de la Liga puisque ce succès sur le score de 2 buts à 0 leur permet de revenir à un petit point du FC Barcelone, leader du championnat avec 58 unités.

🗣️ Kylian Mbappé: ¿Cómo puede ser eso fuera de juego?



🗣️ Cuarto ÁRBITRO: "Vamos a hablar dentro."



🗣️ Kylian Mbappé: "No lo entiendo."



🗣️ Kylian Mbappé: "Tú me dices de hablar dentro y luego no me hablas."



HONOR @KMbappe este es el nivel del arbitraje 🤢pic.twitter.com/wVSz9Qz8E6 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 8, 2026

«Tête de b*te va» Pendant la rencontre, on a pu apercevoir Kylian Mbappé ne pas dissimuler sa colère envers le corps arbitral. Tout a commencé avec une discussion filmée avec le quatrième arbitre qui ne s'est pas déroulée comme souhaitée par le capitaine de l'équipe de France sur la pelouse. « Comment cela peut-il être un hors-jeu ? ». Le représentant du corps arbitral en question a réagi de la sorte : « Allons discuter à l'intérieur ». Mbappé n'a pas lâché le morceau en répliquant par la suivante : « je ne comprends pas ». Tournant le dos à l'arbitre, le numéro 10 du Real Madrid a changé de langue, passant de l'espagnol au français en lui assénant l'insulte suivante : « Tête de b*te va ».