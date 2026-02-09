Kylian Mbappé : L’annonce au sujet de Cristiano Ronaldo qui risque de beaucoup lui plaire !

En déplacement sur la pelouse de Valence dimanche soir pour le compte de la 23e journée de Liga, le Real Madrid a remporté une septième victoire consécutive en championnat, grâce notamment au 23e but de Kylian Mbappé. De quoi entretenir un peu plus les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, que le Français est en capacité de surpasser selon un de ses coéquipiers.
En rejoignant le Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a suivi les traces de son idole Cristiano Ronaldo. Avec 59 buts en 2025, le capitaine de l’équipe de France a égalé le record du quintuple Ballon d’Or sur une année civile, établi en 2013. Meilleur buteur de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison avec 13 réalisations, l’attaquant âgé de 27 ans a également battu le record du Portugais de 11 buts inscrits en phase de groupes de la C1.
Mbappé va-t-il surpasser Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse d’être comparé à Cristiano Ronaldo, et ce n’est pas la rencontre face à Valence (0-2) dimanche soir qui va changer cela. Après l’ouverture du score d’Alvaro Carreras (65e), le Français a fait le break dans le temps additionnel (90e+1), aidant la Casa Blanca a décroché sa septième victoire consécutive en Liga, en inscrivant son 23e but en championnat en 22 match disputés.
« Bien sûr. C'est un joueur incroyable »
Une rencontre à l’issue de laquelle les comparaisons avec Cristiano Ronaldo ont de nouveau fleuri, notamment de la part de l’entraîneur du Real Madrid. « On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui », a déclaré Alvaro Arbeloa. Aurélien Tchouameni a lui aussi été interrogé à ce sujet et si Kylian Mbappé pouvait surpasser le meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca. « Bien sûr. C'est un joueur incroyable », a répondu l’international français.