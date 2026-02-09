Kylian Mbappé : L’annonce au sujet de Cristiano Ronaldo qui risque de beaucoup lui plaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Valence dimanche soir pour le compte de la 23e journée de Liga, le Real Madrid a remporté une septième victoire consécutive en championnat, grâce notamment au 23e but de Kylian Mbappé. De quoi entretenir un peu plus les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, que le Français est en capacité de surpasser selon un de ses coéquipiers.

En rejoignant le Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a suivi les traces de son idole Cristiano Ronaldo. Avec 59 buts en 2025, le capitaine de l’équipe de France a égalé le record du quintuple Ballon d’Or sur une année civile, établi en 2013. Meilleur buteur de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison avec 13 réalisations, l’attaquant âgé de 27 ans a également battu le record du Portugais de 11 buts inscrits en phase de groupes de la C1.

Kylian Mbappé au cœur d’une polémique : L’insulte en plein match qui va faire parler https://t.co/MG53v1CVO1 — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

Mbappé va-t-il surpasser Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse d’être comparé à Cristiano Ronaldo, et ce n’est pas la rencontre face à Valence (0-2) dimanche soir qui va changer cela. Après l’ouverture du score d’Alvaro Carreras (65e), le Français a fait le break dans le temps additionnel (90e+1), aidant la Casa Blanca a décroché sa septième victoire consécutive en Liga, en inscrivant son 23e but en championnat en 22 match disputés.