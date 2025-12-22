Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo, le coup légendaire !

Pierrick Levallet

Alors qu’il n’est au Real Madrid que depuis un peu plus d'une saison, Kylian Mbappé est déjà en train d’entrer dans l’histoire du club madrilène. Sacré Soulier d’Or pour son premier exercice chez les Merengue, le capitaine de l’équipe de France marchait dans les pas de Cristiano Ronaldo. Et ce week-end, l’attaquant de 27 ans a égalé un record du quintuple Ballon d’Or.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour inscrire son nom dans l’histoire du Real Madrid. L’attaquant de 27 ans fait déjà partie d’un club très fermé de joueurs ayant remporté le Soulier d’Or dès leur première saison chez les Merengue. Et comme si cela ne suffisait pas, le capitaine de l’équipe de France vient d’égaler un record de Cristiano Ronaldo.

59 buts pour Kylian Mbappé en 2025 Buteur contre le FC Séville lors du succès du Real Madrid ce week-end (2-0), Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets pour la 59e fois en 2025. Le champion du monde 2018 a ainsi rejoint le quintuple Ballon d’Or, qui avait réalisé une telle performance en 2013. L’international français marche un peu plus dans les pas de son idole d’enfance.