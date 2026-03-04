Mercato - PSG : Un joueur reçoit «une offre qui ne se refuse pas», l'appel qui a changé sa vie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avoir l'opportunité de signer au PSG lorsque l'on est originaire de la région parisienne, c'est toujours une chance incroyable. Un joueur raconte d'ailleurs le jour où il a reçu un appel pour intégrer le centre de formation. «Une offre du PSG, ça ne se refuse pas», assure même ce joueur.

Les places sont difficiles à prendre au sein du centre de formation du PSG. Chez les jeunes de la région parisienne, la concurrence est rude. Par conséquent, lorsque le club vous appelle, c'est impossible de dire non. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu Yanis Saidani, recruté par le PSG en 2014 alors qu'il n'avait que 13 ans.

«Une offre de Paris, ça ne se refuse pas» « Alors que j'évoluais au FC Rueil-Malmaison en tant que gardien de but, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain m'a convié à une journée d'essai au Camp des Loges. Nous avions effectué des tests techniques et athlétiques le matin, puis nous avions joué des matches l'après-midi. Ce jour-là, j'ai fait la connaissance de Ruben Providence et Richard Makutungu, sans savoir que nous serions de futurs coéquipiers. Après avoir retrouvé mon club et tenté ma chance dans d'autres clubs professionnels, le PSG m'a rappelé pour valider ma venue. Une offre de Paris, ça ne se refuse pas en tant que jeune originaire d'Île-de-France. Depuis tout petit, je suis supporter du club, je n'ai donc même pas eu besoin de réfléchir pour donner mon accord », confie-t-il dans une interview accordée au site officiel du PSG.