Mercato - PSG : Un joueur reçoit «une offre qui ne se refuse pas», l'appel qui a changé sa vie

Avoir l'opportunité de signer au PSG lorsque l'on est originaire de la région parisienne, c'est toujours une chance incroyable. Un joueur raconte d'ailleurs le jour où il a reçu un appel pour intégrer le centre de formation. «Une offre du PSG, ça ne se refuse pas», assure même ce joueur.
Les places sont difficiles à prendre au sein du centre de formation du PSG. Chez les jeunes de la région parisienne, la concurrence est rude. Par conséquent, lorsque le club vous appelle, c'est impossible de dire non. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu Yanis Saidani, recruté par le PSG en 2014 alors qu'il n'avait que 13 ans.
«Une offre de Paris, ça ne se refuse pas»
« Alors que j'évoluais au FC Rueil-Malmaison en tant que gardien de but, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain m'a convié à une journée d'essai au Camp des Loges. Nous avions effectué des tests techniques et athlétiques le matin, puis nous avions joué des matches l'après-midi. Ce jour-là, j'ai fait la connaissance de Ruben Providence et Richard Makutungu, sans savoir que nous serions de futurs coéquipiers. Après avoir retrouvé mon club et tenté ma chance dans d'autres clubs professionnels, le PSG m'a rappelé pour valider ma venue. Une offre de Paris, ça ne se refuse pas en tant que jeune originaire d'Île-de-France. Depuis tout petit, je suis supporter du club, je n'ai donc même pas eu besoin de réfléchir pour donner mon accord », confie-t-il dans une interview accordée au site officiel du PSG.
«Paris m'a aidé à grandir en tant qu'homme»
Yanis Saidani a également donné de ses nouvelles quasiment 5 ans après son départ du PSG. Et il reconnaît que son passage au PSG l'a marqué pour toujours : « Après avoir connu le National 2 au Racing CFF, j'évolue désormais à Compiègne en Régional 1 où j'ai du temps de jeu au sein d'une équipe de qualité. Mon objectif est toujours le même, à savoir atteindre le plus haut niveau possible ! Je travaille très sérieusement au quotidien pour y parvenir. Je m'appuie beaucoup sur tout ce qu'on m'a enseigné lors de mon apprentissage à Paris. Quand on est un Titi du PSG, on le reste pour la vie ! Il y a eu des hauts et parfois des bas, mais chaque expérience vécue doit me faire avancer. Paris m'a aidé à grandir en tant qu'homme. J'ai quitté la maison à l'âge de treize ans, ce qui marque forcément un enfant. Je suis donc très attaché au maillot rouge et bleu. Je reste un grand supporter du club ! »