Kylian Mbappé avec une célébrité : Le rendez-vous est pris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

59 buts en une année. Nous sommes loin des 91 buts de Lionel Messi en 2012, mais les chiffres affichés par Kylian Mbappé avec le Real Madrid en cette année 2025 sont pharaoniques. D'ailleurs, c'est le même bilan que celui de son idole Cristiano Ronaldo datant de 2013. Après avoir égalé son record, Mbappé l'a interpellé sur les réseaux sociaux et à Real Madrid TV.

Certes, le Real Madrid n'a pas remporté le moindre trophée majeur depuis sa signature à l'été 2024. Toutefois, sur le plan individuel, Kylian Mbappé ne cesse de se montrer décisif avec le maillot merengue sur ses épaules. Soulier d'or européen de la saison dernière avec ses 31 réalisations en Liga, Mbappé s'est transformé en machine à marquer en 2025.

«Rendez-vous le 4 janvier» Sur l'exercice civil qui s'est conclu par une victoire madrilène contre le FC Séville samedi (2-0), Kylian Mbappé ayant inscrit un penalty à la fin de la rencontre, le champion du monde tricolore a trouvé le chemin des filets à 59 reprises pour le Real Madrid. Ce qui lui a permis d'égaler un record datant de 2013 de Cristiano Ronaldo, son idole. Sur la page Instagram du Real Madrid, Mbappé a adressé un message au Portugais et aux socios merengue. « Hola Madridistas, Kylian Mbappé ici. Je suis très heureux de la victoire d'aujourd'hui. Un grand merci à tous les Madridistas. Je suis également ravi d'avoir égalé le record de Cristiano le jour de mon anniversaire. Rendez-vous le 4 janvier contre le Betis. Joyeux Noël et bonne année à tous les Madridistas ! ».