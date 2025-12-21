Kylian Mbappé : La soirée exceptionnelle vécue à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, Kylian Mbappé disputait le dernier match de 2025 avec le Real Madrid. A cette occasion, il pouvait égaler Cristiano Ronaldo en inscrivant un 59ème but sur l'année civile avec le club. Et c'est chose faite puisqu'il a inscrit le deuxième but du club sur penalty face à Séville, égalant la star portugaise. Forcément, il était très heureux.

Impressionnant de réussite face au but depuis le début de la saison, Kylian Mbappé se rapprochait dangereusement du record de Cristiano Ronaldo ces dernières semaines. Il aura fallu attendre le tout dernier match pour égaler ses 59 réalisations, un record qui datait de 2013. Une soirée folle le jour de ses 27 ans !

Mbappé égale Cristiano Ronaldo, il jubile Buteur sur penalty en fin de match, Kylian Mbappé a réussi un formidable exploit en inscrivant son 59ème but de l'année avec le Real Madrid. L'attaquant français a marqué l'histoire. « C'est un jour spécial, c'est mon anniversaire (27 ans) et le record est incroyable. Le réaliser lors de ma première année (complète), comme mon idole, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, une référence dans le monde du football » a-t-il réagi pour Real Madrid TV.