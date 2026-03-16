Du jamais vu depuis 27 ans : La statistique en Ligue des champions que le PSG va adorer !

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Stamford Bridge pour le choc retour face à Chelsea en Ligue des champions. Le club de la capitale a pris une plutôt bonne option sur la qualification avec sa victoire à l’aller (5-2). Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs réalisé du jamais vu depuis... 27 ans ! De quoi mettre les hommes de Luis Enrique en confiance avant le déplacement à Londres.
Ce mardi soir, le PSG aura l’occasion de porter le coup de grâce à Chelsea. Après sa victoire à l’aller (5-2), le club de la capitale a pris une bonne option sur la qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a notamment pu compter sur un grand Khvicha Kvaratskhelia, qui a changé le cours de la rencontre après son entrée en jeu. Double buteur, l’international géorgien a été élu homme du match.
Le PSG réalise une première en Ligue des champions depuis... 27 ans !
Le PSG a d’ailleurs réalisé du jamais vu depuis 27 ans grâce à l’ailier de 25 ans. Une statistique a été révélée dans L’Equipe de Greg, et elle risque de plaire aux champions d’Europe 2025. En effet, les pensionnaires de la Ligue 1 seraient les premiers à avoir inscrit au moins 9 buts grâce à ses remplaçants en Ligue des champions depuis Kaiserslautern en 1998-1999. Luis Enrique voit visiblement souvent juste dans son coaching cette saison sur la scène européenne. Et mercredi dernier, l’entrée de Khvicha Kvaratskhelia a confirmé tout cela.
Désiré Doué poussé sur le banc par Khvicha Kvaratskhelia
Reste maintenant à voir quels choix l’entraîneur du PSG fera pour le match retour. Avec la forme du moment de Bradley Barcola et les performances de Khvicha Kvaratskhelia en Ligue des champions, on imagine mal Luis Enrique se priver des deux attaquants. Ousmane Dembélé devrait également débuter la rencontre, ce qui pousserait Désiré Doué sur le banc des remplaçants. Affaire à suivre...