Du jamais vu depuis 27 ans : La statistique en Ligue des champions que le PSG va adorer !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Stamford Bridge pour le choc retour face à Chelsea en Ligue des champions. Le club de la capitale a pris une plutôt bonne option sur la qualification avec sa victoire à l’aller (5-2). Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs réalisé du jamais vu depuis... 27 ans ! De quoi mettre les hommes de Luis Enrique en confiance avant le déplacement à Londres.

Ce mardi soir, le PSG aura l’occasion de porter le coup de grâce à Chelsea. Après sa victoire à l’aller (5-2), le club de la capitale a pris une bonne option sur la qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a notamment pu compter sur un grand Khvicha Kvaratskhelia, qui a changé le cours de la rencontre après son entrée en jeu. Double buteur, l’international géorgien a été élu homme du match.

Mercato - PSG : L’OM en rêvait, il prépare son transfert à Paris ? https://t.co/VGjebmtlx2 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Le PSG réalise une première en Ligue des champions depuis... 27 ans ! Le PSG a d’ailleurs réalisé du jamais vu depuis 27 ans grâce à l’ailier de 25 ans. Une statistique a été révélée dans L’Equipe de Greg, et elle risque de plaire aux champions d’Europe 2025. En effet, les pensionnaires de la Ligue 1 seraient les premiers à avoir inscrit au moins 9 buts grâce à ses remplaçants en Ligue des champions depuis Kaiserslautern en 1998-1999. Luis Enrique voit visiblement souvent juste dans son coaching cette saison sur la scène européenne. Et mercredi dernier, l’entrée de Khvicha Kvaratskhelia a confirmé tout cela.