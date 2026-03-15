Mercato - PSG : Luis Enrique pousse une star du club au départ, «il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il fait aujourd’hui l’unanimité parmi les supporters du PSG, Luis Enrique avait débuté son aventure parisienne par des choix forts à l’été 2023, avec les départs de deux stars du vestiaire. L’une d’elles avait eu l’occasion de s’expliquer sur la position de l’entraîneur espagnol.

Nommé à la tête du PSG en 2023, Luis Enrique a rapidement pris des décisions fortes, étant notamment à l’origine de deux départs importants : Neymar et Marco Verratti. Après onze années de bons et loyaux services, le milieu italien était ainsi prié de se trouver un nouveau club. Interrogé par L’Équipe dans les mois qui ont suivi, Marco Verratti n’affichait aucune amertume contre l’entraîneur du PSG.

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je dis ce que je pense, ils ont fait pareil » « Je suis quelqu'un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemis dans la vie, je préfère les choses claires », avait expliqué Marco Verratti, ajoutant que Luis Enrique ne lui avait pas donné d’explications sur son choix : « Non, juste qu'il voulait changer. Que j'avais fait beaucoup d'années ici, qu'il voulait quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le club voulait que j'aille voir ailleurs, donc j'ai commencé à discuter avec des équipes et j'ai choisi le Qatar. »