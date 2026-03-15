Mercato : Ce joueur a dégouté le PSG, «il va partir pour très cher»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’approche du mercato estival, les clubs restent à l’affût et supervisent de nombreux joueurs. Pour Walid Acherchour et Daniel Riolo, chroniqueurs dans l’After Foot sur RMC, un joueur qui a fait mal au Paris Saint-Germain devrait faire l’objet d’un gros transfert dans les prochains mois…

Cette saison, le PSG a eu du mal dans ses confrontations avec l’AS Monaco. Vainqueur en Principauté en novembre (1-0), le club du Rocher a encore fait tomber la formation parisienne du côté du Parc des Princes le 6 mars dernier (1-3). En Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont eu plus de réussite dans ce barrage 100% Ligue 1, non sans difficulté avec une victoire à l’arraché du côté de Louis-II (3-2) avant de concéder le nul à domicile (2-2). Lamine Camara fait partie des joueurs qui ont fait mal au PSG.

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je pense qu’il va partir pour très cher » Des bonnes prestations qui pourraient permettre au milieu de terrain de se faire remarquer aux yeux des recruteurs. « Quand je vois que Habib Diarra est parti pour 40 millions à Sunderland cet été, qu’il y a une hype sur les milieux sénégalais qui sont très forts, je pense que Lamine Camara va partir pour très cher, a confié Walid Acherchour samedi soir, dans l’After Foot. Il le mérite. Parce que la double confrontation contre le PSG et même le 3ème match au Parc des Princes, c'est du très très haut niveau. Et ce soir encore (victoire 2-0 contre Brest), il a été très bon. »