Mercato : Ce joueur a dégouté le PSG, «il va partir pour très cher»

À l’approche du mercato estival, les clubs restent à l’affût et supervisent de nombreux joueurs. Pour Walid Acherchour et Daniel Riolo, chroniqueurs dans l’After Foot sur RMC, un joueur qui a fait mal au Paris Saint-Germain devrait faire l’objet d’un gros transfert dans les prochains mois…
Cette saison, le PSG a eu du mal dans ses confrontations avec l’AS Monaco. Vainqueur en Principauté en novembre (1-0), le club du Rocher a encore fait tomber la formation parisienne du côté du Parc des Princes le 6 mars dernier (1-3). En Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont eu plus de réussite dans ce barrage 100% Ligue 1, non sans difficulté avec une victoire à l’arraché du côté de Louis-II (3-2) avant de concéder le nul à domicile (2-2). Lamine Camara fait partie des joueurs qui ont fait mal au PSG.
« Je pense qu’il va partir pour très cher »
Des bonnes prestations qui pourraient permettre au milieu de terrain de se faire remarquer aux yeux des recruteurs. « Quand je vois que Habib Diarra est parti pour 40 millions à Sunderland cet été, qu’il y a une hype sur les milieux sénégalais qui sont très forts, je pense que Lamine Camara va partir pour très cher, a confié Walid Acherchour samedi soir, dans l’After Foot. Il le mérite. Parce que la double confrontation contre le PSG et même le 3ème match au Parc des Princes, c'est du très très haut niveau. Et ce soir encore (victoire 2-0 contre Brest), il a été très bon. »
« Fin de saison c’est gros transfert en Angleterre »
Et Walid Acherchour n’est pas le premier consultant de RMC à anticiper un transfert de Lamine Camara. « C’est un gars qui, ça m’emmerde de le dire ce soir pour les Monégasques, mais fin de saison c’est gros transfert en Angleterre, lâchait Daniel Riolo après la victoire de l’ASM au Parc des Princes. Ce gars-là a tout pour être le fameux box to box d’un club anglais l’année prochaine ».