Kylian Mbappé dévoile le nom de son modèle… et c’est complètement inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé reconnaît prendre exemple sur d’anciens joueurs qu’il a côtoyés à l’image de… Hugo Lloris ! L’ancien portier des Bleus est l’un des modèles de l’attaquant du Real Madrid qui prépare sa première Coupe du monde en tant que capitaine de l’équipe de France.

Capitaine de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde 2022 et le départ à la retraite d'Hugo Lloris. D'ailleurs, Kylian Mbappé assure que l'ancien portier des Bleus est l'un de ses modèles dont il s'est inspiré pour son rôle avec l'équipe de France.

Mbappé s'est inspiré de Lloris « J’étais déjà arrivé au pic de la pression, ça ne pouvait pas monter plus haut. C’était une nouvelle responsabilité et c’est arrivé à un bon moment, lorsque j’avais tout connu en équipe de France. C’est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine de son pays. C’était cool, ça m’a permis d’apprendre, de développer une nouvelle palette et de passer une étape supplémentaire en sélection. En tant que joueur mon modèle c’était Hugo Lloris car c’est le seul capitaine que j’ai eu. En tant que gamin, Zidane à la Coupe du monde 2006 », confie-t-il dans une vidéo publiée sur Sorare.