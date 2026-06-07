Kylian Mbappé dévoile le nom de son modèle… et c’est complètement inattendu !

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé reconnaît prendre exemple sur d’anciens joueurs qu’il a côtoyés à l’image de… Hugo Lloris ! L’ancien portier des Bleus est l’un des modèles de l’attaquant du Real Madrid qui prépare sa première Coupe du monde en tant que capitaine de l’équipe de France.
Capitaine de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde 2022 et le départ à la retraite d'Hugo Lloris. D'ailleurs, Kylian Mbappé assure que l'ancien portier des Bleus est l'un de ses modèles dont il s'est inspiré pour son rôle avec l'équipe de France.
Mbappé s'est inspiré de Lloris
« J’étais déjà arrivé au pic de la pression, ça ne pouvait pas monter plus haut. C’était une nouvelle responsabilité et c’est arrivé à un bon moment, lorsque j’avais tout connu en équipe de France. C’est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine de son pays. C’était cool, ça m’a permis d’apprendre, de développer une nouvelle palette et de passer une étape supplémentaire en sélection. En tant que joueur mon modèle c’était Hugo Lloris car c’est le seul capitaine que j’ai eu. En tant que gamin, Zidane à la Coupe du monde 2006 », confie-t-il dans une vidéo publiée sur Sorare.
«En tant que joueur mon modèle c’était Hugo Lloris»
Mais ce n’est pas tout puisque Kylian Mbappé est également revenu sur la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l’Argentine au terme d’un scénario de folie. Un match qu’il n’a toujours pas revu. « Est-ce que j’ai revu la finale de la Coupe du monde 2022 ? Non, non, jamais. Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons. Il faut passer à autre chose. On a perdu. Ça termine aux tirs au but. Donc c’est le truc le plus fatal qui soit, pour un supporter ou pour un joueur », a conclu le capitaine des Bleus.