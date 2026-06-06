«Il faut passer à autre chose» : Ce mauvais souvenir que Kylian Mbappé ne veut pas revivre

Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a vu Lionel Messi triompher quatre ans plus tard, et ce malgré son triplé en finale contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Un match que l’attaquant du Real Madrid n’a jamais revu.
C’est encore un traumatisme pour de nombreux supporters de l’équipe de France. Le 18 décembre 2022, les Bleus s’inclinaient en finale de la Coupe du monde à l’issue d’un incroyable match face à l’Argentine s’achevant par une cruelle séance de tirs au but pour les hommes de Didier Deschamps (3-3, 4 tab à 2). Kylian Mbappé aussi, garde un souvenir très amer de cette rencontre.
« Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons »
Auteur d’un triplé, l’ancien attaquant du PSG n’a jamais souhaité revoir cette finale remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers. « Non, non, jamais. Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons. Il faut passer à autre chose. On a perdu », a indiqué Kylian Mbappé dans une vidéo publiée par Sorare. « Ça termine aux tirs au but. Donc c’est le truc le plus fatal qui soit, pour un supporter ou pour un joueur », a ajouté Kylian Mbappé, qui s’apprête à participer à sa troisième Coupe du monde avec l’équipe de France.
« On a toujours un goût amer »
« Je pense qu'il n'y a pas eu mieux, en termes de divertissement, d’affiche. Le scénario du match aussi avec beaucoup de rebondissements, a également confié la star du Real Madrid au sujet de cette opposition entre la France et l’Argentine. C'était soit la première de Leo Messi soit le back to back donc c'était historique quoi qu’il arrive. 3-3, il y a des buts dans tous les sens, des actions dans tous les sens, il y a une intensité folle. Je pense que les gens ont pris du plaisir à regarder le match. Pour nous ça finit mal, on a toujours un goût amer, mais pour le fan de foot qui a regardé la finale, je pense qu’il peut se dire que c’est la meilleure finale. »