«Il faut passer à autre chose» : Ce mauvais souvenir que Kylian Mbappé ne veut pas revivre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a vu Lionel Messi triompher quatre ans plus tard, et ce malgré son triplé en finale contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Un match que l’attaquant du Real Madrid n’a jamais revu.

C’est encore un traumatisme pour de nombreux supporters de l’équipe de France. Le 18 décembre 2022, les Bleus s’inclinaient en finale de la Coupe du monde à l’issue d’un incroyable match face à l’Argentine s’achevant par une cruelle séance de tirs au but pour les hommes de Didier Deschamps (3-3, 4 tab à 2). Kylian Mbappé aussi, garde un souvenir très amer de cette rencontre.

« Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons » Auteur d’un triplé, l’ancien attaquant du PSG n’a jamais souhaité revoir cette finale remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers. « Non, non, jamais. Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons. Il faut passer à autre chose. On a perdu », a indiqué Kylian Mbappé dans une vidéo publiée par Sorare. « Ça termine aux tirs au but. Donc c’est le truc le plus fatal qui soit, pour un supporter ou pour un joueur », a ajouté Kylian Mbappé, qui s’apprête à participer à sa troisième Coupe du monde avec l’équipe de France.