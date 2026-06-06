Rayan Cherki raconte son coup de foudre en équipe de France : «On se comprend sans même se parler»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a lancé sa préparation au Mondial (11 juin - 19 juillet)... par une défaite en amical face à la Côte d'Ivoire (1-2). Rayan Cherki a, d'un numéro de soliste au milieu des Ivoiriens, inscrit son deuxième but sous le maillot bleu. En interview sur TF1 après le coup de sifflet final, le numéro 24 des Bleus a déclaré sa flamme à Michael Olise.

Quasiment un an jour pour jour après son premier but en équipe de France face à l'Espagne en demi-finale de Ligue des nations (4-5), Rayan Cherki a une fois de plus trouvé le chemin des filets sous le maillot des Bleus. Jeudi soir, à Nantes en marge du premier des deux matchs amicaux du groupe de Didier Deschamps en guise de préparation au Mondial (11 juin-19 juillet), le meneur de jeu de Manchester City a célébré le deuxième but de sa carrière international avec les A au cours d'une nouvelle défaite des hommes de Deschamps contre la Côte d'Ivoire (1-2).

«Avec Michael (Olise), on se comprend sans même se parler» De passage sur le plateau d'après-match en bord terrain de La Beaujoire de TF1, Rayan Cherki n'a pas manqué d'affirmer ses ambitions individuelles et collectives pour la Coupe du monde en Amérique du nord. Le tout, en déclarant sa flamme à Michael Olise, l'autre maître à jouer des Bleus. « On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde. Avec Michael (Olise), on se comprend sans même se parler. S'il rentre dans l'axe, je n'ai pas envie de lui marcher sur les pieds. C'est une compréhension du jeu qu'on a. C'est magnifique de jouer ensemble. On a une cohésion de groupe extraordinaire ».