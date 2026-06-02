Transfert avorté au PSG : Rayan Cherki a rendu furieux Luis Campos !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Rayan Cherki se rapprochait d’une signature en faveur du PSG. Cependant, le petit prodige de l’OL s’était également montré à l’écoute de plusieurs offres de club allemand, et avait fini par donner son accord au Borussia Dortmund. Une attitude qui avait rendu furieux Luis Campos, qui n’a pas hésité à lui faire savoir.

Si aujourd’hui, le PSG semble être en capacité de convaincre n’importe quel joueur de rejoindre Paris, cela n’a pas toujours été le cas. En 2024 notamment, les dirigeants parisiens se sont cassés les dents autour d’un jeune très prometteur qui évoluait alors en Ligue 1 : Rayan Cherki. Dans un premier temps, le phénomène de l’OL avait pu échanger directement avec Luis Enrique, et s’était montré très déterminé à rejoindre le PSG.

Rayan Cherki avait hésité au dernier moment Si tout semblait aller dans le bon sens concernant ce recrutement, Rayan Cherki a ensuite fait volte-face. Et pour cause, le crack évoluant désormais à Manchester City avait également reçu des propositions de la part du RB Leipzig et du Borussia Dortmund. Comme le révèle le journaliste du Parisien Laurent Perrin, ce retournement de situation n’a pas du tout plu à Luis Campos.