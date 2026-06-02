Transfert avorté au PSG : Rayan Cherki a rendu furieux Luis Campos !

En 2024, Rayan Cherki se rapprochait d’une signature en faveur du PSG. Cependant, le petit prodige de l’OL s’était également montré à l’écoute de plusieurs offres de club allemand, et avait fini par donner son accord au Borussia Dortmund. Une attitude qui avait rendu furieux Luis Campos, qui n’a pas hésité à lui faire savoir.
Si aujourd’hui, le PSG semble être en capacité de convaincre n’importe quel joueur de rejoindre Paris, cela n’a pas toujours été le cas. En 2024 notamment, les dirigeants parisiens se sont cassés les dents autour d’un jeune très prometteur qui évoluait alors en Ligue 1 : Rayan Cherki. Dans un premier temps, le phénomène de l’OL avait pu échanger directement avec Luis Enrique, et s’était montré très déterminé à rejoindre le PSG.
Rayan Cherki avait hésité au dernier moment
Si tout semblait aller dans le bon sens concernant ce recrutement, Rayan Cherki a ensuite fait volte-face. Et pour cause, le crack évoluant désormais à Manchester City avait également reçu des propositions de la part du RB Leipzig et du Borussia Dortmund. Comme le révèle le journaliste du Parisien Laurent Perrin, ce retournement de situation n’a pas du tout plu à Luis Campos.
« Campos a pris son téléphone pour le pourrir et lui dire qu'il ne jouerait jamais pour le PSG »
« Avec Luis Enrique et Luis Campos, la règle est très claire : on ne recrute que des joueurs qui ont une envie folle de jouer à Paris. Quand Campos a appelé Pacho, l'Équatorien a immédiatement pris un avion pour venir le rencontrer. Si Juan Alvarez hésite, envoie un signal à un autre club, je peux vous assurer que le dossier sera vite classé. Il y a deux ans, Campos s'était mis d'accord avec Rayan Cherki. L'ancien Lyonnais a hésité et les dirigeants parisiens ont ensuite appris qu'il discutait avec Dortmund. Il paraît que Campos a pris son téléphone pour le pourrir et lui dire qu'il ne jouerait jamais pour le PSG. Bref, Alvarez semble plutôt prendre la direction du Barça », a ainsi raconté ce dernier dans une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien.