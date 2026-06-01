Ligue des champions : La troisième étoile pour le PSG ? Samir Nasri y croit !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale s’est imposé face à Arsenal sur la pelouse de Budapest. Ousmane Dembélé s’est alors montré très optimiste pour la saison prochaine en indiquant qu’ils reviendront pour la troisième étoile. Et Samir Nasri semble y croire pour les Rouge-et-Bleu.

Et de deux ! Ce samedi, le PSG a réalisé un nouvel exploit légendaire en remportant sa seconde Ligue des champions consécutive. Les Rouge-et-Bleu se sont imposés aux tirs au but face à Arsenal sur la pelouse de Budapest. Lors de la parade dans la capitale, Ousmane Dembélé a alors lancé aux supporters que lui et ses coéquipiers reviendront la saison prochaine pour la troisième étoile. Et Samir Nasri semble croire à ce scénario.

«Quand je regarde la concurrence je me dis que c'est possible» « La phrase de Dembélé sur la 3ème LDC ? J'y crois. Quand je regarde la concurrence je me dis que c'est possible (...). La saison prochaine, ce sont les grands favoris. De par leur vécu collectif et le fait d'avoir gagné. L'effectif très jeune, je pense qu'ils ont identifié un ou deux postes pour se renforcer. Quand je vois les concurrents, oui il y a le Bayern Munich qui sera là parce qu'il y a une continuité, Arsenal aussi, mais Manchester City change d'entraîneur, le Real Madrid change d'entraîneur, Liverpool change d'entraîneur. Pour tous ces grands clubs, il y a des incertitudes. A voir comment ça va matcher avec leurs nouveaux coachs » a expliqué l’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+.