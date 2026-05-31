PSG - «On revient l'année prochaine pour la troisième» : Ousmane Dembélé veut égaler le Real Madrid !

Le Ballon d'or 2025 n'est toujours pas rassasié. Vainqueur de la Ligue des champions en 2025, il l'a une fois de plus été cette année avec le PSG. L'équipe entraînée par Luis Enrique a réussi là où tant d'autres équipes ont échoué : conserver le titre de champion d'Europe. Et, à l'instar du Real Madrid lors de la dernière décennie, Dembélé entend bien faire le three-peat avec le Paris Saint-Germain.
Samedi, sur les coups de 21 heures, le tir au but raté de Gabriel scellait la défaite d'Arsenal en finale de Ligue des champions (1-1 puis 3-4). Et bien entendu, de l'autre côté du rond central, les joueurs du PSG ont pu exulter. L'équipe de Luis Enrique l'a fait, elle a su conserver la coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain est seulement le 9ème club à réussir cet exploit. Cependant, ce n'est pas assez pour Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé porté en héros par les joueurs du PSG au Champ de Mars
Le Ballon d'or 2025 qui a marqué le but égalisateur sur penalty avant de sortir en raison d'une alerte musculaire, a pu célébrer cette nouvelle Ligue des champions qui va s'installer dans la vitrine à trophées du Paris Saint-Germain. Porté en triomphe par ses coéquipiers sur la scène installée au Champ de Mars à Paris pour la communion entre les joueurs et les supporters du PSG ce dimanche, Ousmane Dembélé a pris la parole après les chants entonnés par ses partenaires et les fans : « Et Ousmane, Ballon d'or, et Ousmane Ballon d'or ».
Ousmane Dembélé promet un three-peat aux supporters du PSG
« Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back », a lâché Ousmane Dembélé dans un premier temps le micro à la main avant de prononcer sept mots qui ont fait chavirer les supporters du Paris Saint-Germain. « On revient l'année prochaine pour la trosième ». Le Paris Saint-Germain va-t-il réussir à égaler la performance du Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 et 2018 ? Réponse lors de la prochaine campagne de Ligue des champions.