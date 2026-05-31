PSG - «On revient l'année prochaine pour la troisième» : Ousmane Dembélé veut égaler le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d'or 2025 n'est toujours pas rassasié. Vainqueur de la Ligue des champions en 2025, il l'a une fois de plus été cette année avec le PSG. L'équipe entraînée par Luis Enrique a réussi là où tant d'autres équipes ont échoué : conserver le titre de champion d'Europe. Et, à l'instar du Real Madrid lors de la dernière décennie, Dembélé entend bien faire le three-peat avec le Paris Saint-Germain.

Samedi, sur les coups de 21 heures, le tir au but raté de Gabriel scellait la défaite d'Arsenal en finale de Ligue des champions (1-1 puis 3-4). Et bien entendu, de l'autre côté du rond central, les joueurs du PSG ont pu exulter. L'équipe de Luis Enrique l'a fait, elle a su conserver la coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain est seulement le 9ème club à réussir cet exploit. Cependant, ce n'est pas assez pour Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé porté en héros par les joueurs du PSG au Champ de Mars Le Ballon d'or 2025 qui a marqué le but égalisateur sur penalty avant de sortir en raison d'une alerte musculaire, a pu célébrer cette nouvelle Ligue des champions qui va s'installer dans la vitrine à trophées du Paris Saint-Germain. Porté en triomphe par ses coéquipiers sur la scène installée au Champ de Mars à Paris pour la communion entre les joueurs et les supporters du PSG ce dimanche, Ousmane Dembélé a pris la parole après les chants entonnés par ses partenaires et les fans : « Et Ousmane, Ballon d'or, et Ousmane Ballon d'or ».