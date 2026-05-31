Aurélien Tchouaméni contre Federico Valverde : Le joueur de l'équipe de France dévoile toute la vérité sur sa «bagarre» au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va bientôt accueillir les champions d'Europe du PSG dans les prochains jours. Pendant ce temps-là, Didier Deschamps peut déjà préparer la Coupe du monde avec les autres internationaux dont Aurélien Tchouaméni. Le milieu du Real Madrid était présent en salle de presse ce dimanche et a été interrogé sur l'altercation avec Federico Valverde survenue à l'entraînement début mai.

Il y a quelques semaines, un évènement assez dingue se déroulait à Valdebebas. Pendant deux jours de suite, les esprits se sont échauffés pendant les séances d'Alvaro Arbeloa. Jusqu'à ce que Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni en viennent aux mains dans le vestiaire du centre d'entraînement du Real Madrid. Beaucoup d'informations sont sorties dans la presse, et notamment le bref séjour à l'hôpital du milieu de terrain uruguayen en raison d'une chute sur la tête survenue au cours d'une bagarre avec Aurélien Tchouaméni.

«Je voulais clarifier certaines choses, je n’ai pas eu l’occasion d’en parler» Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid a profité d'une conférence de presse à Clairefontaine pour cette préparation à la Coupe du monde afin de mettre la lumière sur la vérité. « Je voulais clarifier certaines choses, je n’ai pas eu l’occasion d’en parler, c’est le bon moment de le faire avant de passer définitivement à autre chose, évidemment qu’il s’est passé quelque chose, vous l’avez tous entendu, lu, après ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse, et qu’on joue au Real Madrid, qu’on est des joueurs importants ».