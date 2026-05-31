Ligue des champions - «C'est douloureux» : Gabriel sort du silence après son tir au but raté qui sacre le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est l'une des pierres angulaires de cette équipe d'Arsenal façonnée par Mikel Arteta. Mais en finale de Ligue des champions, Gabriel restera celui dont le tir au but manqué a engendré la défaite des siens pour la victoire du PSG (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). Meurtri, le défenseur brésilien a pris la parole sur Instagram.

Roc d'Arsenal tout le long de la saison, Gabriel aurait pu permettre aux Gunners de rêver un peu plus grand pendant cette finale de Ligue des champions. Auteur d'un joli sauvetage en première période, preuve de la solidité défensive de cette équipe de Mikel Arteta dont il est le patron aux côtés de William Saliba, Gabriel était le cinquième tireur de cette séance de tirs au but insoutenable pour les supporters du PSG et d'Arsenal à la Puskas Arena de Budapest.

«C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli ensemble cette saison» Comme Eberechi Eze avant lui, le cadre s'est dérobé sur la tentative de Gabriel permettant aux joueurs du PSG et à leurs fans aux quatre coins du monde d'exulter. Deux Ligues des champions de suite pour le club de la capitale lorsqu'Arsenal a, 20 ans après la première, encore une fois manqué le coche en finale de C1 après avoir mené (1-2 contre le FC Barcelone en 2006 et 1-1 puis 3-4 aux tirs au but en 2026). Une pilule difficile à avaler pour Gabriel qui a publié des photos sur Instagram après cette désillusion. « C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli ensemble cette saison. Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien tout au long de cette aventure ».