PSG - Ligue des Champions : «C'est inacceptable», le maire de Paris s'emporte après les débordements !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a battu Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Après le back to back du club rouge et bleu, les supporters ont célébré dans les rues de Paris. Toutefois, il y a eu des débordements. Ce qui a provoqué la colère du maire Emmanuel Grégoire.

Sacré le 31 mai 2025 face à l'Inter, le PSG a remporté une deuxième Ligue des Champions d'affilée ce samedi. En effet, le club emmené par Luis Enrique s'est imposé face à Arsenal à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-3). Après le coup de sifflet final de la rencontre, les supporters du PSG ont célébré la victoire de leur équipe dans les rues de Paris. Toutefois, il y a des débordements lors des festivités. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le maire de la ville : Emmanuel Grégoire.

«Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté» « La victoire du PSG en Ligue des Champions, c’est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect. Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. Rien, absolument rien, ne justifie de s’en prendre aux biens communs des Parisiennes et des Parisiens. Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Dès samedi après-midi, nos agents de la propreté étaient déjà mobilisés aux abords du Parc des Princes. Dès minuit, ils ont nettoyé, réparé, remis Paris en état toute la nuit, sans relâche », a pesté Emmanuel Grégoire, avant de poursuivre.