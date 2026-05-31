Mercato - PSG : Bradley Barcola peut quitter Paris, c’est confirmé dans la presse française !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Bradley Barcola a fait de grands progrès sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le numéro 29 est toujours considéré comme un remplaçant de luxe à Paris. Alors que des grands clubs comme Liverpool le convoitent, l’international Français n’est pas certain d’être Parisien la saison prochaine. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Bradley Barcola ? Une nouvelle fois remplaçant lors de la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, l’ailier du PSG ne parvient pas à s’installer durablement au sein du onze titulaire de Luis Enrique. Convoité par certains cadors européens comme Liverpool, l’international Français de 23 ans est-il sur le départ ?

Barcola n’est pas sûr de continuer au PSG Ce dimanche, le journal l’Equipe révèle que Bradley Barcola n’est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG. Si Liverpool fait bien partie des clubs intéressés par la signature de l’ailier né en 2002 cet été, c’est également le cas d’autres pensionnaires de Premier League… De son côté, Daniel Riolo a estimé au micro de l’After Foot que la perte de Barcola serait un coup dur pour le club parisien.