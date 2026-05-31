Mercato - PSG : Bradley Barcola peut quitter Paris, c’est confirmé dans la presse française !

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Bradley Barcola a fait de grands progrès sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le numéro 29 est toujours considéré comme un remplaçant de luxe à Paris. Alors que des grands clubs comme Liverpool le convoitent, l’international Français n’est pas certain d’être Parisien la saison prochaine. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Bradley Barcola ? Une nouvelle fois remplaçant lors de la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, l’ailier du PSG ne parvient pas à s’installer durablement au sein du onze titulaire de Luis Enrique. Convoité par certains cadors européens comme Liverpool, l’international Français de 23 ans est-il sur le départ ?
Barcola n’est pas sûr de continuer au PSG
Ce dimanche, le journal l’Equipe révèle que Bradley Barcola n’est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG. Si Liverpool fait bien partie des clubs intéressés par la signature de l’ailier né en 2002 cet été, c’est également le cas d’autres pensionnaires de Premier League… De son côté, Daniel Riolo a estimé au micro de l’After Foot que la perte de Barcola serait un coup dur pour le club parisien.
Riolo ne veut pas voir partir Barcola
« Je défendais l'idée qu'il ne fallait pas recruter parce que je ne crois pas à l'idée que tu vas aller recruter un joueur vedette. Prenons le trio offensif, Doué, Dembélé, Kvara. Qui tu peux aller prendre comme joueur vedette que tu vas faire à 60M€ qui va accepter d'aller sur le banc. Ça ne peut pas exister dans le football, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Je comprendrais parfaitement qu'à un moment donné Barcola dise : 'je ne peux plus être le remplaçant, je vais aller voir ailleurs'. J'ai envie d'aller lui serrer la main et de lui dire 'je te comprends mec, ce que tu as fait au PSG, merci parce que tu as tout donné. Je ne t'ai pas toujours trouvé formidable, mais tu as tout donné, tu as été un gars'. On en prendra un autre pour jouer beaucoup de matchs, mais ce ne sera pas un titulaire pour jouer aux côtés de Kvara, Doué, Dembélé, ce n'est pas possible ça », a ainsi confié le célèbre éditorialiste.