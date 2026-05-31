Arsenal se fait détruire après la finale contre le PSG : «La pire performance que j’ai jamais vue»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a vaincu Arsenal en finale de la Ligue des Champions à l’issue d’une séance de penaltys. Alors que les « Gunners » n’ont quasiment rien proposé offensivement, la légende de Liverpool Jamie Carragher n’a pas manqué de vivement critiquer la prestation des hommes de Mikel Arteta.

Le PSG dans l’histoire. Le club parisien a remporté pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions. Face à la formation de Luis Enrique, Arsenal n’a clairement pas fait grande impression ce samedi soir à Budapest. Après avoir ouvert le score très tôt, la formation de Mikel Arteta s’est uniquement contentée de défendre et de gagner le maximum de temps sur chaque ballon. Une prestation des « Gunners » que Jamie Carragher n’a clairement pas apprécié.

« Arsenal a joué comme Getafe pendant 120 minutes » « Cela pourrait être la pire performance que j’aie jamais vue en finale de Ligue des champions. Honnêtement, Arsenal a joué comme Getafe pendant 120 minutes. Quatre-vingt-dix minutes à s’asseoir profondément, trente minutes de plus à s’asseoir encore plus profondément. J’ai continué à attendre qu’ils montrent un peu d’ambition, un peu de courage, mais le plan semblait évident : survivre, survivre, survivre et espérer que David Raya gagne la séance de tirs au but. C’est la finale de la Ligue des champions, pas un combat pour le maintien. On ne peut pas passer deux heures à défendre son propre surface et s’attendre à ce que les gens louent cela comme un génie tactique », a ainsi confié l’ancien défenseur central de Liverpool après la rencontre.