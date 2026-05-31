Zinedine Zidane menacé : Le PSG annonce son nouvel objectif !

Axel Cornic

Un an après la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit en remportant un nouveau titre. Mais dans les rangs parisiens on ne semble pas satisfaits et on pense déjà à des nouveaux objectifs prestigieux, qui pourraient faire entrer un peu plus le club dans les annales du football.

On ne pourra plus dire que le PSG ne fait pas partie des grands clubs de la planète football. Après le succès de l’année dernière, le PSG a réalisé le doublé en Ligue des Champions, devenant seulement le 9e club à le faire dans l’histoire après notamment le Real Madrid, l’AC Milan ou encore le Bayern Munich. Et les joueurs de Luis Enrique, ne semblent pas vouloir s’arrêter là...

« La deuxième est là, on va continuer à bosser et la troisième, on va aller la chercher ! » Interrogé sur CBS Sports concernant une possible troisième finale l’année prochaine, le coach du PSG a tout simplement lâché un « j’espère bien ! ». Mais c’est Désiré Doué qui a véritablement lancé la course à un possible triplé, dès la fin de la rencontre. « Je n'ai pas les mots ! La première c'était exceptionnel mais on avait cette envie plus que tout d'aller chercher la deuxième. Ce sont nos familles, nos frères, nos sœurs, on les remercie » a expliqué le Parisien, au micro de M6. « J'aime trop ce club ! Et ce n'est pas fini ! La deuxième est là, on va continuer à bosser et la troisième, on va aller la chercher ! ».