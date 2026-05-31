Ibrahima Konaté au PSG : Le transfert qui fait parler en équipe de France, que doit-il faire ?

La rédaction

Ibrahima Konaté a bouclé sa cinquième saison à Liverpool. Sa dernière ? Le défenseur des Reds, international français, est arrivé au terme de son contrat. Il est déjà question d'un départ pour le PSG ou ailleurs dans la presse. Une éventualité à laquelle son coéquipier à Liverpool et en équipe de France, Hugo Ekitike, s'oppose. Quelle doit être la décision de Konaté ? C'est notre sondage du jour !

Du 15 juin au 1er septembre prochain, le mercato estival reprendra ses droits. Pendant cette coupure estival au cours de laquelle se déroulera la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin-19 juillet), le comité directeur du Paris Saint-Germain va prendre le temps de redessiner l'effectif de Luis Enrique qui a conservé sa couronne de champion d'Europe samedi soir à Budapest au bout du suspense en finale de Ligue des champions face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

«Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal» Sur son compte X, le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, a diffusé sa joie après cette nouvelle couronne européenne raflée par le club de la capitale. Avec un retour aux affaires dans les prochaines heures. « Back to Back To ….Back. C’est parti. Demain au travail…ensemble. Comme une équipe. Allez Paris ». Et si l'un des heureux élus se nommait Ibrahima Konaté ? En fin de contrat à Liverpool le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté pourrait être une belle option pour le Paris Saint-Germain selon le journaliste Karim Bennani. « Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée ».