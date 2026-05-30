Le PSG métamorphosé après le départ de Kylian Mbappé : La presse espagnole n’en revient pas !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG va disputer sa seconde finale de Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale a rendez-vous avec Arsenal sur la pelouse de Budapest. En trois saisons, Luis Enrique a su apporter de nombreux changements bénéfiques aux Rouge-et-Bleu. La presse espagnole est notamment impressionnée de la métamorphose parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé.

Et si le PSG remportait une seconde finale de Ligue des champions consécutive ? Le club de la capitale a rendez-vous avec Arsenal ce samedi sur la pelouse de Budapest. Luis Enrique a su introduire des changements bénéfiques chez les Rouge-et-Bleu, qui leur ont permis d’atteindre à nouveau l’ultime match de la prestigieuse compétition européenne. Et la presse espagnole s’est avouée bluffée par la métamorphose des pensionnaires de la Ligue 1 depuis le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid lors de l’été 2024.

Le PSG a évolué depuis le départ de Kylian Mbappé Comme le rapporte AS, le PSG n’a cessé d’évoluer sur la scène européenne. Lors de la saison 2023-2024, la dernière de Kylian Mbappé dans la capitale, la formation parisienne marquait un but toutes les 57 minutes. Luis Enrique a constamment amélioré cette statistique depuis, faisant passer son PSG à un but toutes les 33 minutes cette saison. Le coach espagnol a fait franchir un cap à chaque exercice passé sur le banc des champions de France. Les Rouge-et-Bleu sont devenus particulièrement redoutables, en étant plus efficace devant le but mais aussi en affichant une domination claire dans le jeu. Le média espagnol qualifie cette évolution « d’impressionnante ».