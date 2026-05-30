PSG-Arsenal : «Ça m’inquiète un peu», le scénario redouté par Johan Micoud !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG va peut-être soulever sa seconde Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale a rendez-vous avec Arsenal sur la pelouse de Budapest, et les hommes de Luis Enrique sont perçus comme les favoris de cette rencontre. Un scénario en particulier est toutefois redouté par Johan Micoud sur La Chaîne L’Equipe.

Et si le PSG soulevait une seconde Ligue des champions consécutive ? Ce samedi, le club de la capitale retrouve Arsenal sur la pelouse de Budapest. Au vu de leur parcours et de leurs prestations impressionnantes dans la compétition, les hommes de Luis Enrique sont considérés comme les grands favoris pour ce choc. Seulement, Johan Micoud redoute un scénario bien précis pour cette rencontre sur le toit de l’Europe.

«Arsenal n’est pas une équipe flamboyante mais...» « Ce qui m’inquiète un peu, c’est qu’on les voit déjà champions d’Europe par rapport au parcours qu’ils ont fait l’année dernière et cette saison. C’est ça qui m’inquiète un peu, quand on pense que ça va être joué d’avance. Cette équipe d’Arsenal n’est pas flamboyante mais a joué pas mal d’adversaires et est capable de casser le rythme que le PSG voudra peut-être mettre en place » a expliqué l’ancien milieu offensif du Werder Bremen et de l’équipe de France dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.