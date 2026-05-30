PSG - Départ de Marquinhos : «Il a encore de belles années devant lui», un proche annonce la couleur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos semble arriver en fin de parcours à Paris. Le légendaire capitaine parisien est sous contrat jusqu’en 2028, mais pourrait décider de finir sa carrière au Brésil. En attendant, son compatriote et ancien coéquipier David Luiz estime que le numéro 5 a encore de belles années devant lui.

De quoi sera fait l’avenir de Marquinhos ? Alors que ce samedi, le capitaine brésilien va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions avec le PSG, son contrat expire en juin 2028. Si un retour au Brésil semble lui plaire, le défenseur central de 32 ans pourrait décider d’honorer son contrat jusqu’au bout et donc quitter la capitale française uniquement dans deux ans. Affichant toujours un certain niveau de compétitivité, Marquinhos a encore de belles années devant lui selon son ancien coéquipier David Luiz.

« Il a encore de belles années devant lui, d’autant qu’il est très pro » « Il a encore de belles années devant lui, d’autant qu’il est très pro, accorde beaucoup de place à la prévention et à l’entretien de son corps. C’est ça, la passion, il va continuer à faire la différence. Je ne lui souhaite que du bien, il le mérite et sa famille aussi. Que de belles choses à toi, Marqui, tout ce qui t’arrive, tu le mérites ! », a ainsi confié l’ancien joueur (2014-2016) du PSG dans les colonnes du Parisien. En mars dernier, Marquinhos lui, évoquait un potentiel retour au sein de son club formateur.