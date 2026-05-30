«Je leur suis reconnaissant à jamais» : Les émotions de Mikel Arteta avant de retrouver le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est à un peu moins de 24 heures de rédiger ou non, une page marquante de ses 56 années d'histoire. En cas de nouvelle victoire en finale de Ligue des champions contre Arsenal après l'Inter, Luis Enrique entrera un peu plus dans le panthéon du club parisien. Son adversaire Mikel Arteta lui a d'ailleurs rendu hommage à l'aube du choc entre les deux compatriotes espagnols.

Le back-to-back pour le Paris Saint-Germain ? Sacré champion d'Europe le 31 mai dernier à Munich après une démonstration en finale de Ligue des champions face à l'Inter (5-0), le club parisien a rendez-vous à Budapest ce 30 mai pour écrire une nouvelle page de son histoire dans la plus belle des compétitions européennes. Confrontée à Arsenal, l'équipe de Luis Enrique devra battre le club dont personne n'a su venir à bout dans cette campagne de Ligue des champions.

«C'est spécial parce que c'est le club qui m'a donné une opportunité quand j'étais un très jeune joueur» Mikel Arteta, coach des Gunners, va se mesurer au PSG. Pour rappel, l'entraîneur espagnol a porté les couleurs du Paris Saint-Germain en tant que joueur entre janvier 2001 et l'été 2002. Une expérience qu'il n'a jamais oublié et qu'il n'est pas prêt d'effacer de sa mémoire comme révélé à Margot Dumont au micro de Canal+. « Est-ce spécial de jouer contre le PSG et contre Luis Enrique ? C'est spécial parce que c'est le club qui m'a donné une opportunité quand j'étais un très jeune joueur. J'ai passé un moment fantastique là-bas, je leur suis reconnaissant à jamais ».