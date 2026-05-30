Rugby - Top 14 : Grosse surprise annoncée à l’UBB avec Bielle-Biarrey ?

Axel Cornic

Une semaine après son doublé en Champions Cup, avec la large victoire en finale contre le Leinster (19-41), l’Union Bordeaux-Bègles va devoir repartir au front. Car les Bordelo-bèglais ne sont toujours assurés de disputer les phases finales de Top 14 et il faudra absolument deux victoires lors des deux dernières journées de la saison régulière, en commençant par le déplacement à Toulon de ce dimanche.

Grâce aux réseaux sociaux, on a pu suivre toutes les festivités des joueurs de l’UBB, qui ont réalisé le back to back en Champions Cup. Les plus déterminés ont prolongé les célébrations jusqu'à mercredi, mais il a fallu rapidement se remettre au travail. Car le double Champion d’Europe en titre pourrait bien rater les phases finales de Top 14, avec deux victoires obligatoires lors des deux prochaines rencontres.

Toulon attend l’UBB Et c’est un gros morceau qui se présente, puisque l’UBB va se déplacer sur la pelouse de Mayol, avec le RCT qui ne semble pas avoir abdiqué. Neuvième de Top 14, les Toulonnais veulent en effet toujours croire à une qualification pour la Champions Cup, avec une victoire de prestige face à Bordeaux pour lancer leur remontada. « Si on prend des points, il y a encore une petite chance de se qualifier en Champions Cup » a déclaré Pierre Mignoni, le coach de Toulon. « Je n’ai pas dit qu’elle était grande. C’est plus l’honneur que l’on doit jouer dimanche. Nous sommes motivés, encore plus car on joue le double champion d’Europe en titre ».