«Moi aussi je veux la troisième étoile» : Philippe Etchebest lance un défi historique à l'UBB !

Grand fan de l'UBB, Philippe Etchebest a bien évidemment savouré le deuxième titre européen remporté par les Bordelais, vainqueurs du Leinster en finale de Champions Cup (41-19). Mais le célèbre chef cuisinier n'est pas rassasié et espère décrocher une troisième étoile... comme avec le guide Michelin.
Samedi, l'UBB a offert une démonstration face au Leinster en finale de la Champions Cup (41-19) et conserve donc son titre européen. Un véritable exploit qui a réjoui Philippe Etchebest. Le chef étoilé, installé à Bordeaux depuis plusieurs années avec notamment deux restaurants, est un grand fan de l'équipe entraînée par Yannick Bru. Après le match, il a d'ailleurs affiché sa joie, tout en lançant un défi à l'UBB.
Philippe Etchebest veut déjà une troisième victoire pour l'UBB
« Fabuleux, exceptionnel ! Un match à la hauteur de nos attentes. On attend beaucoup de cette équipe et franchement, ils ont été au rendez-vous du début à la fin. Ils nous ont fait vraiment plaisir ! », a-t-il lancé au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine avant de se tourner vers la suite : « Moi aussi j’attends la troisième (étoile), j’ai du boulot encore, mais pour eux ce n’est pas impossible ! » Une référence à son propre statut puisque Philippe Etchebest possède deux étoiles au Guide Michelin et espère désormais en décrocher une troisième, comme l'UBB.
Seul le RCT a réussi le triplé !
Un sacré défi lancé aux hommes de Yannick Bru puisque conserver son titre européen est déjà un exploit, mais réussir le triplé relève de la légende. Et pour cause, si La Rochelle (2022 et 2023), les Saracens (2016 et 2017), le Leinster (2011 et 2012) ou encore Leicester (2001 et 2002) ont réussi le doublé, le RC Toulon est le seul club de l'histoire de la Champions Cup à avoir enchaîné trois victoires consécutives, c'était en 2013, 2014 et 2015. Autrement dit, Philippe Etchebest est très ambitieux. Reste désormais à savoir qui de l'UBB ou du célèbre chef obtiendra la troisième étoile en premier.