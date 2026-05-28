«Moi aussi je veux la troisième étoile» : Philippe Etchebest lance un défi historique à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand fan de l'UBB, Philippe Etchebest a bien évidemment savouré le deuxième titre européen remporté par les Bordelais, vainqueurs du Leinster en finale de Champions Cup (41-19). Mais le célèbre chef cuisinier n'est pas rassasié et espère décrocher une troisième étoile... comme avec le guide Michelin.

Samedi, l'UBB a offert une démonstration face au Leinster en finale de la Champions Cup (41-19) et conserve donc son titre européen. Un véritable exploit qui a réjoui Philippe Etchebest. Le chef étoilé, installé à Bordeaux depuis plusieurs années avec notamment deux restaurants, est un grand fan de l'équipe entraînée par Yannick Bru. Après le match, il a d'ailleurs affiché sa joie, tout en lançant un défi à l'UBB.

Philippe Etchebest veut déjà une troisième victoire pour l'UBB « Fabuleux, exceptionnel ! Un match à la hauteur de nos attentes. On attend beaucoup de cette équipe et franchement, ils ont été au rendez-vous du début à la fin. Ils nous ont fait vraiment plaisir ! », a-t-il lancé au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine avant de se tourner vers la suite : « Moi aussi j’attends la troisième (étoile), j’ai du boulot encore, mais pour eux ce n’est pas impossible ! » Une référence à son propre statut puisque Philippe Etchebest possède deux étoiles au Guide Michelin et espère désormais en décrocher une troisième, comme l'UBB.