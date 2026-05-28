Roland-Garros : «Je ne sais pas si j'apprécie votre commentaire», le malaise entre Novak Djokovic et un journaliste !

Amadou Diawara

Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, Novak Djokovic a eu besoin de quatre sets pour remporter ses deux premiers matchs contre Giovanni Mpetshi Perricard (22 ans) et Valentin Royer (24 ans). Interrogé sur ses difficultés face aux deux joueurs français, l'ogre serbe a mal pris la question d'un journaliste.

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est frotté à Giovanni Mpetshi Perricard (22 ans) ce dimanche. Ayant perdu le premier set, l'ogre serbe a eu besoin de quatre manches et de 2h53 pour l'emporter (5-7, 7-5, 6-1, 6-4). Au deuxième tour, Novak Djokovic a dû affronter un autre Français : Valentin Royer (24 ans). Encore une fois, le vétéran de 39 ans a laissé filer un set, avant de s'imposer en 3h47 (6-3, 6-2, 6-7, 6-3). Présent en conférence de presse d'après-match, Novak Djokovic a été interrogé sur la longueur de ses deux premiers matchs à Roland-Garros. Et il n'a pas vraiment apprécié les propos d'un journaliste en particulier.

«C’est évidemment de ma faute si je n’ai pas gagné en trois sets» « Vous avez disputé deux matchs, tous deux raisonnablement longs. Raisonnablement longs, en effet. Ils n’ont pas duré cinq heures, mais vous avez tout de même passé beaucoup de temps sur le court. Que pensez‐vous de votre niveau et de votre condition physique à ce stade ? Je ne sais pas si j’apprécie ou si je suis d’accord avec votre commentaire selon lequel c’était raisonnablement long. Quand on joue un match de trois heures et demie sur terre battue, c’est long et très épuisant. Du moins, à mon avis. Donc, oui, vous savez, j’ai dépensé pas mal d’énergie physiquement aujourd’hui (mercredi), par une journée très chaude, avec des conditions très difficiles. Oui, c’est évidemment de ma faute si je n’ai pas gagné en trois sets, car j’ai raté deux balles de match au troisième set. J’ai été trop passif sur ces points, et il a saisi ses chances, et il a obtenu le soutien du public qu’il recherchait. Évidemment, le momentum a basculé, mais j’ai réussi à me reprendre au quatrième set », a déclaré Novak Djokovic, avant d'en rajouter une couche.