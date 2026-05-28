«C’est suffisant pour moi» : La demande particulière de Novak Djokovic pour la suite de Roland-Garros

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, Novak Djokovic a remporté sa rencontre du deuxième tour à Roland-Garros. Vainqueur de Valentin Royer en 4 sets (6-3, 6-2, 6-7, 6-3), le Serbe sera donc au rendez-vous du troisième tour sur la terre battue parisienne. L’aventure n’est ainsi pas terminée pour Djokovic qui a fait part d’un souhait particulier pour ses prochains adversaires.

Ça fait désormais deux victoires en deux matchs pour Novak Djokovic à Roland-Garros. Et à chaque fois, le Serbe s’est débarrassé d’un joueur français. En effet, après Giovanni Mpetshi Perricard, c’est Valentin Royer qui a chuté face à l’ancien numéro 1 mondial ce mercredi sur la terre battue parisienne. Si Djokovic a concédé un set face au joueur français, il est donc tout de même reparti avec la victoire au terme d’une rencontre difficile selon ses dires.

« Je suis soulagé d'en avoir terminé » Vainqueur d’un deuxième Français ce mercredi à Roland-Garros, Novak Djokovic a réagi au micro du Grand Chelem parisien. C’est à cette occasion que le Serbe a fait part de son souhait… de ne plus jouer un joueur tricolore pour la suite de son tournoi. « Oui je suis soulagé d'en avoir terminé. C'est une victoire très importante dans des conditions pas faciles pour les deux joueurs. Il a fait très chaud sur le court et Valentin mérite un tonnerre d'applaudissements pour sa performance aujourd'hui. C'était un gros challenge pour moi dès le début de la partie. Tout le crédit pour lui pour revenir dans le troisième set alors que j'étais moins bien », a confié dans un premier temps Djokovic.