Mercato - PSG : Un transfert à 90M€ bouclé avant la Coupe du monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a deux ans et demi en provenance de Middlesbrough, Morgan Rogers n’est pas certain d’être encore un joueur d’Aston Villa la saison prochaine. Les deux parties seraient d’accord pour se séparer cet été et même avant le début de la Coupe du monde 2026. Un joueur qui serait dans le viseur du PSG, mais également de trois gros clubs anglais.

Le secteur offensif du PSG risque de connaître de grands changements lors de la prochaine période de mercato. Gonçalo Ramos (24 ans) pourrait partir, ainsi que Bradley Barcola (23 ans), annoncé dans le viseur de Liverpool, tout comme Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig). Deux dossiers liés, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, puisque l’international ivoirien (9 sélections) intéresse également le club de la capitale.

Diomandé « coche toutes les cases souhaitées par Luis Campos et Luis Enrique » Une arrivée de Yan Diomandé au PSG pourrait donc pousser Bradley Barcola vers la sortie, même si le premier nommé aurait une préférence pour Liverpool. « Yan Diomandé, une idée cohérente pour le PSG de Luis Enrique ? Il coche toutes les cases souhaitées par Luis Campos et Luis Enrique. Ça discute avec l’entourage depuis un bout de temps pour Luis Campos. Il est jeune, c’est un joueur offensif et c’est un joueur que Luis Enrique peut modeler. Ça doit faire des mois que ça discute entre Luis Campos et son entourage. (…) Son rêve c’est de jouer à Liverpool. Si Liverpool met l’argent, il ira à Liverpool », a expliqué le journaliste Loïc Tanzi.