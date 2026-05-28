Mercato : PSG ou Real Madrid, cette star de Premier League a fait son choix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait être intéressé par une star de Premier League. Le club parisien ferait partie des clubs intéressés par Enzo Fernandez (Chelsea). Convoité par Manchester City et par le Real Madrid également, le champion du monde 2022 aurait déjà une préférence concernant son futur club. Explications.

Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, le PSG pourrait ensuite se montrer actif sur le mercato estival. Si depuis plusieurs mois, certaines pistes ont déjà été annoncées dans le viseur du club de la capitale, les dirigeants parisiens se seraient également penché sur le cas d’Enzo Fernandez. Ce mardi, Sky Germany a révélé qu’en plus de Manchester City et du Real Madrid, le PSG était intéressé par le profil du milieu de terrain de Chelsea.

Enzo Fernandez prêt à rejoindre le Real Madrid ? Ce mercredi, le journaliste Ben Jacobs révèle que les « Blues » évaluent leur numéro 8 à 140M€ pour cet été. Une somme conséquente donc. Cependant, il se pourrait que de son côté, Enzo Fernandez ait déjà une préférence concernant sa future destination. Le journaliste indique ainsi qu’en cas d’offre du Real Madrid, l’Argentin et son clan seraient prêts à l’étudier avec attention. Alors qu’il y a quelques mois, le joueur de 25 ans avait profité d’un séjour à Madrid pour dire qu’il aimerait un jour vivre dans cette ville, son agent Javier Pastore avait tenté d’éteindre les rumeurs.