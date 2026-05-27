Le geste fou de Willian Pacho qui a choqué le PSG : «C'est la seule fois où je l'ai vu comme ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant depuis qu'il a signé au PSG en 2024, Willian Pacho semble d'un calme imperturbable sur le terrain. Et pourtant, il a craqué, une fois. C'était l'été dernier lors de la Coupe du monde des clubs avec son expulsion contre le Bayern Munich en quart de finale. Et au sein du vestiaire, on ne l'avait jamais vu commettre une telle erreur.

En 2024, le PSG surprenait tout le monde en lâchant 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Un joueur totalement inconnu du grand public, mais pas de Luis Campos. Comme révélé par le10sport.com à cette époque, le directeur sportif parisien suivait depuis très longtemps l'international équatorien, et lorsque Luis Enrique a eu besoin d'un défenseur central gaucher, il a sorti de son chapeau Willian Pacho.

«C'est probablement la seule fois où je l'ai vu hors timing» Et rapidement, il s'est imposé dans la charnière centrale du PSG afin de devenir une référence mondiale à son poste. Willian Pacho a notamment brillé par sa propreté dans les duels, mais également pas une qualité d'anticipation exceptionnelle. En réalité, la seule fois où il s'est raté, s'est lorsqu'il est arrivé en retard sur Leon Goretzka ce qui lui avait valu une expulsion lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich.