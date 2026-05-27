Barthez et Leboeuf lui font vivre un calvaire à l'OM : Il balance tout dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par l'OM pendant une année entre janvier 2003 et janvier 2004, Dmitry Sychev ne garde pas un souvenir impérissable de son accueil dans le vestiaire marseillais. L'ancien international russe raconte même avoir été snobé, y compris par certains grands noms tels que Frank Leboeuf et Fabien Barthez.

Le passage de Dmitry Sychev à Marseille ne restera pas dans les annales de l'OM. Et pour cause, en seulement un an, l'attaquant russe n'a pas vraiment marqué les esprits. Arrivé en janvier 2003, il est reparti un an plus tard le 15 janvier 2004. Et visiblement, il n'a pas vraiment apprécié son passage dans le vestiaire marseillais. Et pour cause, il raconte que l'accueil qui lui a été réservé était déplorable, au point d'avoir été snobé, y compris par certains cadres du vestaire comme Frank Leboeuf, déjà présent à l'OM lorsque Dmitry Sychev a signé ou encore Fabien Barthez, qui est lui arrivé à Marseille seulement quelques jours avant le départ du joueur russe.

Sychev a mal vécu son passage à l'OM « Ma première visite dans le vestiaire de Marseille a été stressante. Ils ne m'ont pas accueilli chaleureusement et ne parlaient pas anglais. Pourtant, tout le monde le savait : Barthez et Leboeuf avaient bel et bien joué en Angleterre. Après ma première séance d'entraînement, j'ai demandé où ranger mon pantalon, mais personne ne m'a répondu. Ils m'ont tourné le dos. C'était désagréable. Puis j’ai appris le français, et un jour, alors que nous fêtions une victoire, j’ai bu du champagne, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai demandé : "Les gars, vous pourriez m’aider à m’adapter ? Je suis jeune, c’était mon premier jour." Ils ont répondu : "Pourquoi devrions-nous vous aider ? Apprenez notre langue, et nous vous aiderons." Il y avait beaucoup de snobisme dans ces mots », lâche-t-il dans le podcast Smol Talk avant de poursuivre.