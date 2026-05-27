Le PSG face au Real Madrid et Manchester City : On connaît déjà l’un des gros transferts de l’été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain n’écarte pas la possibilité de se montrer actif sur le marché des transferts et s’intéresserait à plusieurs joueurs, dont Enzo Fernandez, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2032. Et l’international argentin ne manque pas de prétendants, le Real Madrid et Manchester City étant également à l’affût.

Discret sur le marché des transferts après son sacre européen de la saison dernière, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer plus actif cet été. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris, a indiqué Luis Campos sur son compte X, répondant à un internaute concernant la piste Julian Alvarez. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite ».

Enzo Fernandez reste dans le viseur du PSG Outre l’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui privilégierait pour l’heure le FC Barcelone en cas de transfert cet été, le PSG surveillerait aussi la situation d’Enzo Fernandez à Chelsea comme le rappelle ce mardi le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Mais Luis Campos est loin d’être le seul à apprécier le profil de l’international argentin, également courtisé par Manchester City, le nouvel entraîneur Enzo Maresca ayant fait de lui l’une de ses priorités, et le Real Madrid, qui va enrôler plusieurs éléments après ses deux saisons sans trophée majeur.