Bruno Genesio et le LOSC c’est fini : L’OM doit-il en faire son prochain entraîneur ?

Ayant fini à la 3ème place de Ligue 1 cette saison, le LOSC a donc validé sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais voilà que malgré ce résultat, les Dogues et Bruno Genesio ont mis un terme à leur collaboration. Le technicien français a donc quitté ses fonctions, se retrouvant aujourd’hui libre. Une opportunité dont doit profiter l’OM pour faire de Genesio le successeur d’Habib Beye ?
Depuis ce lundi, Bruno Genesio n’est plus l’entraineur du LOSC. En effet, les deux parties ont décidé de se séparer et c’est ainsi qu’on a pu lire dans un communiqué des Dogues : « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club ». Se pose désormais la question de l’avenir de l’entraîneur de 59 ans. Libre depuis qu’il a quitté le LOSC, Genesio pourrait bien ne pas le rester longtemps…
L’OM, le Paris FC ou Monaco pour Genesio
Après le LOSC, Bruno Genesio ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. Selon les informations de RMC, le Paris FC et l’AS Monaco auraient déjà pris contact avec l’entraineur de 59 ans, au même titre que l’OM. Alors que le club phocéen est aujourd’hui dirigé par Habib Beye, un remplaçant lui est cherché. Quelques mois seulement après avoir remplacé Roberto De Zerbi, l’ancien du Stade Rennais pourrait donc faire ses valises. Genesio serait ainsi dans les petits papiers de l’OM, en passe de repartir sur un nouveau cycle.
Genesio à l’OM, c’est loin de faire l’unanimité
Bruno Genesio pourrait donc venir prendre place sur le banc de l’OM. Et voilà que les avis divergent à propos de ce scénario. Il y a en effet ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Samir Nasri s’est lui rangé dans la première des catégories, ayant expliqué : « Moi, je prends Genesio. Si je prends Christophe Galtier, déjà il va falloir que je tranche entre Gouiri et Galtier car ils ont quand même un différend depuis Nice. Même si Galtier connait l’environnement marseillais, je prendrais Genesio. C’est gage de sécurité, de résultats en Ligue 1. Ça va apporter un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais ». En revanche, il y en a d’autres qui ne veulent pas forcément voir Bruno Genesio à l’OM. C’est ainsi que Loïc Tanzi a fait savoir : « Il ne faut pas qu’il aille à Marseille. Il en a envie ? Je pense que pour l’OM c’est super, mais je ne pense pas que pour Genesio ce soit le mieux. Il vient de Lyon, c’est un Lyonnais. Au bout de 3 défaites, ils vont lui ressortir » a expliqué Loïc Tanzi, journaliste de L’Equipe. « S’il a le Paris FC et Monaco dessus, il va à Monaco tous les jours, sans problème, il va à Monaco tous les jours ».
Alors, l’OM doit-il faire de Bruno Genesio sont prochain entraîneur ?