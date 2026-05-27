Bruno Genesio et le LOSC c’est fini : L’OM doit-il en faire son prochain entraîneur ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant fini à la 3ème place de Ligue 1 cette saison, le LOSC a donc validé sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais voilà que malgré ce résultat, les Dogues et Bruno Genesio ont mis un terme à leur collaboration. Le technicien français a donc quitté ses fonctions, se retrouvant aujourd’hui libre. Une opportunité dont doit profiter l’OM pour faire de Genesio le successeur d’Habib Beye ?

Depuis ce lundi, Bruno Genesio n’est plus l’entraineur du LOSC. En effet, les deux parties ont décidé de se séparer et c’est ainsi qu’on a pu lire dans un communiqué des Dogues : « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club ». Se pose désormais la question de l’avenir de l’entraîneur de 59 ans. Libre depuis qu’il a quitté le LOSC, Genesio pourrait bien ne pas le rester longtemps…

L’OM, le Paris FC ou Monaco pour Genesio Après le LOSC, Bruno Genesio ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. Selon les informations de RMC, le Paris FC et l’AS Monaco auraient déjà pris contact avec l’entraineur de 59 ans, au même titre que l’OM. Alors que le club phocéen est aujourd’hui dirigé par Habib Beye, un remplaçant lui est cherché. Quelques mois seulement après avoir remplacé Roberto De Zerbi, l’ancien du Stade Rennais pourrait donc faire ses valises. Genesio serait ainsi dans les petits papiers de l’OM, en passe de repartir sur un nouveau cycle.