Julian Alvarez : Un journaliste balance les plans du PSG sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait bien quitter le club madrilène lors du marché des transferts. L’Argentin est d’ailleurs très courtisé, lui qu’on annonce sur les tablettes d’Arsenal, du FC Barcelone ainsi que du PSG. Le club de la capitale aurait donc l’intention de s’offrir Julian Alvarez et Loïc Tanzi a pu en dire plus sur ce dossier.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola… Le PSG dispose aujourd’hui d’une force de frappe offensive impressionnante. Mais voilà que le club de la capitale pourrait être encore plus terrifiant la saison prochaine. En effet, alors que le marché des transferts approche, il est notamment expliqué que le PSG voudrait s’offrir Julian Alvarez. L’Argentin veut quitter l’Atlético de Madrid, une opportunité sur laquelle la formation parisienne voudrait sauter au même titre que le FC Barcelone ou encore Arsenal.

Julian Alvarez, « le complément de Dembélé » Ayant déjà tenté sa chance par le passé pour Julian Alvarez, le PSG pourrait donc revenir à la charge pour le buteur de l’Atlético de Madrid dont le transfert pourrait dépasser les 150M€. Loïc Tanzi s’est d’ailleurs confié sur la potentielle arrivée de l’Argentin à Paris et c’est ainsi que le journaliste a fait savoir sur le plateau de L’Equipe de Greg : « Julian Alvarez, c’est pour jouer numéro 9, c’est pour être le complément de Dembélé, permettre aussi à Dembélé de jouer à d’autres postes. Et c’est plus en cas de départ de Gonçalo Ramos d’avoir un joueur comme Alvarez qui arrive derrière ».