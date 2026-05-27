Patrick Vieira au Real Madrid, le transfert impossible : L'incroyable raison est révélée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant quatre étés de suite, le président Florentino Pérez est venu toquer à la porte d'Arsenal dans l'optique de recruter Patrick Vieira. L'ex-capitaine des Gunners avait cependant juré fidélité au club londonien et n'en est jamais parti afin de troquer la tunique rouge et blanche pour celle du Real Madrid. Vice-président d'Arsenal à l'époque, David Dein est passé aux aveux sur sa méthode peu commune afin de le dissuader de partir.

Patrick Vieira a offert neuf saisons de sa carrière de joueur professionnel à Arsenal. Chez les Gunners, sous les ordres d'Arsène Wenger, le milieu de terrain formé à Tours est devenu champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France. Au passage, il a empilé les titres de champion d'Angleterre en 1998, 2002 et 2004. De joueur de confiance à capitaine, Vieira a tout connu dans le nord de Londres à Highbury et a même refusé le Real Madrid à plusieurs reprises en raison de l'amour qu'il éprouvait pour Arsenal.

«Je n’ai qu’un seul regret dans le football : ne pas être allé au Real Madrid» C'est en effet la déclaration récemment soumise à Marca par Patrick Vieira en interview. « Je n’ai qu’un seul regret dans le football : ne pas être allé au Real Madrid. On me l’a proposé pendant quatre années consécutives, quand j’étais à Arsenal. La dernière année, j’ai dit oui. Tous les accords étaient prêts, mais j’ai réfléchi. J’aimais trop Arsenal. Quand je suis allé à Madrid en tant qu’ambassadeur de Manchester City, Florentino Pérez m’a dit : "Tu as été le seul joueur à avoir refusé le Real Madrid" ». Un regret qui le hante encore.