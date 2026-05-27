Patrick Vieira au Real Madrid, le transfert impossible : L'incroyable raison est révélée !

Pendant quatre étés de suite, le président Florentino Pérez est venu toquer à la porte d'Arsenal dans l'optique de recruter Patrick Vieira. L'ex-capitaine des Gunners avait cependant juré fidélité au club londonien et n'en est jamais parti afin de troquer la tunique rouge et blanche pour celle du Real Madrid. Vice-président d'Arsenal à l'époque, David Dein est passé aux aveux sur sa méthode peu commune afin de le dissuader de partir.
Patrick Vieira a offert neuf saisons de sa carrière de joueur professionnel à Arsenal. Chez les Gunners, sous les ordres d'Arsène Wenger, le milieu de terrain formé à Tours est devenu champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France. Au passage, il a empilé les titres de champion d'Angleterre en 1998, 2002 et 2004. De joueur de confiance à capitaine, Vieira a tout connu dans le nord de Londres à Highbury et a même refusé le Real Madrid à plusieurs reprises en raison de l'amour qu'il éprouvait pour Arsenal.
«Je n’ai qu’un seul regret dans le football : ne pas être allé au Real Madrid»
C'est en effet la déclaration récemment soumise à Marca par Patrick Vieira en interview. « Je n’ai qu’un seul regret dans le football : ne pas être allé au Real Madrid. On me l’a proposé pendant quatre années consécutives, quand j’étais à Arsenal. La dernière année, j’ai dit oui. Tous les accords étaient prêts, mais j’ai réfléchi. J’aimais trop Arsenal. Quand je suis allé à Madrid en tant qu’ambassadeur de Manchester City, Florentino Pérez m’a dit : "Tu as été le seul joueur à avoir refusé le Real Madrid" ». Un regret qui le hante encore.
«Grâce à Patrick, j’ai passé de très belles vacances, car je devais le suivre et m’assurer qu’il revienne»
Ancien vice-président d'Arsenal, David Dein s'est dernièrement confié sur la manière peu orthodoxe à laquelle il a eu recours pour parvenir à conserver Patrick Vieira à chaque intersaison malgré les incessantes tentatives du Real Madrid. « Florentino Pérez me disait souvent : " Tu sais, Patrick Vieira nous plaît, quel est ton prix ? " Je répondais : "Il n’y a pas de prix, il n’est pas à vendre ". Mais bien sûr, je savais qu’ils allaient essayer de le débaucher. Alors chaque année, à la fin de la saison, je lui demandais : "Ça va, Patrick ? Où pars-tu en vacances ? " Il répondait : "En Guadeloupe, en Martinique ou aux Maldives ". Je lui disais : "Je serai là " Et j’y suis allé. Grâce à Patrick, j’ai passé de très belles vacances, car je devais le suivre et m’assurer qu’il revienne. Je ne restais qu’un jour ou deux, je le lui disais parce que je voulais qu’il fasse partie de la famille. Je ne voulais pas qu’il parte et je savais que le Real Madrid, en particulier, était toujours à sa recherche, voulait l’acheter ». a assuré Dein à High Performance. C'est une manière un peu intrusive dans la vie du joueur de procéder pour le garder.