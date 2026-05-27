«C'est Kylian, il n'y a pas de doutes là-dessus» : La collection de Mbappé qui fait fureur en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France depuis mars 2017, soit il y a plus de neuf ans désormais, Kylian Mbappé a gravi les échelons au fil des années avec la sélection tricolore. De jeune talent à champion du monde, le tout en devenant capitaine de l'équipe nationale en mars 2023, Mbappé a acquis une notoriété planétaire. Egérie de plusieurs marques à succès, il est notamment l'ambassadeur d'Hublot avec une montre signature qui n'a pas laissé sans voix Didier Deschamps.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé s'est bâti une notoriété ne cessant de grandir tant sur le terrain pour ses performances en club ainsi qu'avec l'équipe de France, mais aussi en dehors. Mbappé est devenu une marque que les grands noms de la mode s'arrache. C'est le cas notamment d'Oakley qui en a fait son ambassadeur phare. En plus des lunettes de soleil, le champion du monde est également une égérie de Dior ou bien d'Hublot.

«J'en ai déjà parlé avec lui lorsqu'on est en rassemblement ensemble avec l'équipe de France» La marque Hublot a d'ailleurs mis en circulation une montre signature pour Kylian Mbappé : Big Bang Reloaded Kylian Mbappé. Un bijou à près de 30 000€. Une très jolie montre que Didier Deschamps a eu l'opportunité d'admirer lors d'un rassemblement de l'équipe de France. C'est en effet l'anecdote racontée par le sélectionneur des Bleus en personne lors d'une récente entrevue accordée à GQ. « Je pense que c'est Kylian, il n'y a pas de doutes là-dessus. J'en ai déjà parlé avec lui lorsqu'on est en rassemblement ensemble avec l'équipe de France. "Ah tiens coach", je lui dis "je vois Kylian". Et puis il en a une à son nom qui lui va très bien d'ailleurs ».