Christophe Galtier à l’OM : «Ça peut mal se passer» à cause notamment d’un joueur marseillais ?

Qui sera l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Si Habib Beye est aujourd’hui en poste et sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait bien être remplacé dans les semaines à venir. En ce sens, l’option Christophe Galtier, lui le Marseillais, a notamment été évoquée. Mais voilà que cela pourrait ne pas forcément être une bonne idée notamment à cause d’un joueur actuel de l’OM.
Deux noms reviennent dernièrement pour remplacer Habib Beye en tant qu’entraineur de l’OM : Christophe Galtier et Bruno Genesio. Le premier cité est actuellement en poste en Arabie saoudite, étant aux commandes du club de Neom. Va-t-on revoir Galtier en Ligue 1, lui l’ancien entraîneur du PSG, du LOSC et de l’ASSE ? Son profil a de quoi plaire d’autant qu’il connait parfaitement le contexte à l’OM, lui le natif de Marseille et ancien joueur du club phocéen.
« Je pense qu’aujourd’hui l’OM est en déficit d’image »
Christophe Galtier est-il pour autant l’entraineur qu’il faut à l’OM pour l’avenir ? Pas forcément. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Thomas Bonnavent a exprimé ses doutes concernant l’arrivée du technicien français, rappelant notamment les tensions qui ont existé entre Galtier et Amine Gouiri à l’OGC Nice : « Je pense qu’aujourd’hui l’OM est en déficit d’image. Ramener Christophe Galtier, si on doit faire le choix entre Galtier et Genesio, ce qui s’est passé à Nice avec Amine Gouiri qui est joueur de l’OM, quelques sorties aussi après la victoire au Vélodrome lors de son dernier Clasico, je pense que ça peut mal se passer ».
« On parle peu de Genesio, mais… »
Lors de l’émission diffusée sur La Chaine L’Equipe, Félix Rouah a également expliqué ne pas forcément être fan de l’option Christophe Galtier, préférant ainsi voir Bruno Genesio venir entraîner l’OM : « L’OM a besoin d’image, de sérénité. L’OM doit se recentrer sur le plan national donc je suis ravi que les deux profils évoqués soient ceux de Genesio et de Galtier. On parle peu de Genesio, mais il est extrêmement apte à développer deux choses : des joueurs du vivier national et des jeunes joueurs, ce dont l’OM manque cruellement ».