Christophe Galtier à l’OM : «Ça peut mal se passer» à cause notamment d’un joueur marseillais ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qui sera l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Si Habib Beye est aujourd’hui en poste et sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait bien être remplacé dans les semaines à venir. En ce sens, l’option Christophe Galtier, lui le Marseillais, a notamment été évoquée. Mais voilà que cela pourrait ne pas forcément être une bonne idée notamment à cause d’un joueur actuel de l’OM.

Deux noms reviennent dernièrement pour remplacer Habib Beye en tant qu’entraineur de l’OM : Christophe Galtier et Bruno Genesio. Le premier cité est actuellement en poste en Arabie saoudite, étant aux commandes du club de Neom. Va-t-on revoir Galtier en Ligue 1, lui l’ancien entraîneur du PSG, du LOSC et de l’ASSE ? Son profil a de quoi plaire d’autant qu’il connait parfaitement le contexte à l’OM, lui le natif de Marseille et ancien joueur du club phocéen.

« Je pense qu’aujourd’hui l’OM est en déficit d’image » Christophe Galtier est-il pour autant l’entraineur qu’il faut à l’OM pour l’avenir ? Pas forcément. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Thomas Bonnavent a exprimé ses doutes concernant l’arrivée du technicien français, rappelant notamment les tensions qui ont existé entre Galtier et Amine Gouiri à l’OGC Nice : « Je pense qu’aujourd’hui l’OM est en déficit d’image. Ramener Christophe Galtier, si on doit faire le choix entre Galtier et Genesio, ce qui s’est passé à Nice avec Amine Gouiri qui est joueur de l’OM, quelques sorties aussi après la victoire au Vélodrome lors de son dernier Clasico, je pense que ça peut mal se passer ».