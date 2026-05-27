Ça y est l’OM a trouvé son nouveau directeur sportif ? L’information qui étonne Samir Nasri

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Medhi Benatia ayant finalement attendu la fin de la saison pour quitter ses fonctions, l’OM se cherche aujourd’hui un nouveau directeur sportif. Qui viendra remplacer le Marocain dans l’organigramme du club phocéen ? Alors que tous les regards se tournent vers Grégory Lorenzi, rien n’est encore officiel aujourd’hui. D’ailleurs, Samir Nasri a quelque peu été étonné que celui qui officiait dernièrement à Brest a été annoncé comme le nouveau directeur sportif de l’OM sur Canal+.

Entre l’OM et Medhi Benatia, c’est officiellement terminé. Il y a quelques jours, le club phocéen a acté la séparation avec le Marocain, qui occupait les fonctions de directeur du football à Marseille. « Je suis revenu à l'OM avec l'envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement », a d’ailleurs pu dire Medhi Benatia suite à son départ de l’OM.

Lorenzi nouveau directeur sportif de l’OM ? Désormais, avec ce départ de Medhi Benatia, l’OM se cherche un nouveau directeur sportif. Qui sera l’heureux élu ? Au cours des dernières semaines, ce feuilleton a fait beaucoup réagir, mais voilà que le remplaçant du Marocain serait aujourd’hui connu. Ainsi, c’est Grégory Lorenzi, qui vient de quitter Brest, qui devrait poser ses valises à l’OM pour en devenir le nouveau directeur sportif. Si rien n’est encore officiel à propos de l’arrivée de Lorenzi, Hervé Mathoux a pourtant été affirmatif à ce sujet, lâchant lors du Canal Football Club : « Parlons un peu de ce qui pourrait se passer à Marseille où c’est une période de grand chantier. L’OM qui a un nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, venu de Brest, maintenant on attend l’identité du coach… ».