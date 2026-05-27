«C'est trop cher» : L'OM abandonne sa priorité pour remplacer Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison catastrophique, l'OM devrait se séparer d'Habib Beye. Et d'après les informations de Daniel Riolo, la priorité pour le remplacer se nommait Christophe Galtier. Mais compte tenu du fait qu'il est encore sous contrat en Arabie Saoudite, ce dossier revenait trop cher au club phocéen qui s'est tourné vers Bruno Genesio.

Cette saison, l'OM n'aura atteint aucun de ses objectifs ce qui va engendrer une révolution en interne. En effet, le nouveau président est déjà connu puisque Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet, tandis qu'un directeur sportif est également attendu. C'est Grégory Lorenzi qui devrait remplacer Medhi Benatia. Restera ensuite à trouver un nouvel entraîneur puisqu'Habib Beye ne sera pas conservé compte tenu des résultats durant la seconde partie de saison. Et alors que Bruno Genesio serait le mieux placé pour le remplacer, Daniel Riolo révèle que la priorité de l'OM était Christophe Galtier.

«Galtier c’est trop cher» « Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement c’est trop cher. Donc ça peut être Genesio qui était le choix 2. Genesio peut être sollicité par Monaco et l’Arabie Saoudite, je pense qu’il ne veut plus y aller. Il a été sollicité, mais je crois qu’il ne veut plus tellement. Donc Marseille, c’est d’actualité », lâche-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer la succession de Bruno Genesio au LOSC.