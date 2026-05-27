Transfert de Julian Alvarez : Les grandes manœuvres sont lancées, le PSG est menacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le transfert de Julian Alvarez sera l'un des plus attendus du mercato. Et pour cause, un départ de l'Atlético de Madrid est envisagé et le FC Barcelone s'est lancé dans ce dossier également suivi par le PSG. Et visiblement, c'est bien le club catalan qui a lancé les grandes manœuvres.

Ce sera probablement l'un des dossiers les plus chauds cet été. Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid et il ne manquera pas de sollicitations. Le FC Barcelone en ferait déjà sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski, mais le PSG serait également très intéressé. Et afin de prendre le dessus sur les Parisiens, le club blaugrana serait déjà passé à l'action en coulisses selon les informations du journaliste espagnol José Alvarez.

Le Barça se lance pour Alvarez ! « Julian attend que le Barça lui prouve qu’il peut le recruter et le Barça attend un signe d’Alvarez. Je vous dis que les clubs sont déjà en train de négocier. Il y a des intermédiaires qui vont en scène ces prochains jours et qui vont énormément rapprocher Julian du Barça », confie-t-il sur le plateau du Chiringuito avant d'évoquer l'existence d'un plan B pour le FC Barcelone : « Deco est à Londres et ce qu’on me dit, c’est que demain matin, il y a une réunion pour João Pedro. Le Barça ne veut pas commettre d’erreur et si ça se complique pour Julian (Alvarez), ils veulent João Pedro. »