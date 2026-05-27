Transfert de Julian Alvarez : Les grandes manœuvres sont lancées, le PSG est menacé !

Cet été, le transfert de Julian Alvarez sera l'un des plus attendus du mercato. Et pour cause, un départ de l'Atlético de Madrid est envisagé et le FC Barcelone s'est lancé dans ce dossier également suivi par le PSG. Et visiblement, c'est bien le club catalan qui a lancé les grandes manœuvres.
Ce sera probablement l'un des dossiers les plus chauds cet été. Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid et il ne manquera pas de sollicitations. Le FC Barcelone en ferait déjà sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski, mais le PSG serait également très intéressé. Et afin de prendre le dessus sur les Parisiens, le club blaugrana serait déjà passé à l'action en coulisses selon les informations du journaliste espagnol José Alvarez.
Le Barça se lance pour Alvarez !
« Julian attend que le Barça lui prouve qu’il peut le recruter et le Barça attend un signe d’Alvarez. Je vous dis que les clubs sont déjà en train de négocier. Il y a des intermédiaires qui vont en scène ces prochains jours et qui vont énormément rapprocher Julian du Barça », confie-t-il sur le plateau du Chiringuito avant d'évoquer l'existence d'un plan B pour le FC Barcelone : « Deco est à Londres et ce qu’on me dit, c’est que demain matin, il y a une réunion pour João Pedro. Le Barça ne veut pas commettre d’erreur et si ça se complique pour Julian (Alvarez), ils veulent João Pedro. »
«Julian attend que le Barça lui prouve qu’il peut le recruter»
Egalement présent sur le plateau de l'émission espagnole, Eduardo Inda a lui aussi donné ses informations au sujet d'un transfert de Julian Alvarez. « Mateu Alemany est en pourparlers avec le FC Barcelone, qu’il connaît parfaitement puisqu’il en était le directeur sportif jusqu’à il y a deux saisons. Le montant s’élèverait à 120 millions d’euros, mais des joueurs seront inclus dans la transaction et le Barça examine actuellement quels joueurs pourraient être intégrés à l’opération. Julián Álvarez n’apprécie pas la philosophie footballistique de Simeone. Ils entretiennent de bonnes relations sur le plan personnel, mais sur le plan footballistique, leurs points de vue divergent considérablement », a révélé le directeur d'OK Diario. Autrement dit, le PSG va devoir réagir sous peine de voir filer Julian Alvarez vers le FC Barcelone.