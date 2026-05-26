Mason Greenwood - OM : Départ confirmé, son prochain club révélé à l’étranger ?

Contraint de vendre pour renflouer les caisses après avoir échoué à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devrait se séparer de Mason Greenwood, qui dispose de la meilleure valeur marchande dans l’effectif. Un club en Italie surveillerait sa situation pour l’enrôler durant le mercato estival.
Présent à Paris pour la cérémonie des Trophées UNFP le 11 mai dernier, Mason Greenwood en avait profité pour faire le point sur sa situation personnelle après la saison difficile de l’OM. « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester », déclarait l’attaquant anglais, visiblement prêt à réaliser une troisième saison dans la cité phocéenne. Mais en l’absence de la Ligue des champions, l’OM doit vendre et Mason Greenwood se dirige vers la sortie.
A contrecœur, Greenwood devrait partir
Selon les informations divulguées ce mardi par Jean-François Pérès, Mason Greenwood va quitter l’OM lors du mercato estival. « A regret », ont assuré des sources rapportées par le journaliste du JDD sur son compte X, qui ajoute que « le joueur va rendre les clefs de sa maison près d’Aix-en-Provence », et ce alors que « sa famille et lui voulaient rester ».
L’AS Rome vise Greenwood
D’après la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions à l’inverse de l’Olympique de Marseille, pourrait profiter des problèmes financiers rencontrés par le cinquième de Ligue 1 pour enrôler Mason Greenwood. Gian Piero Gasperini espère mettre la main sur deux renforts offensifs et aurait ainsi coché quatre noms, incluant la star anglaise de l’OM ainsi que Joshua Zirkzee (Manchester United), Crysencio Summerville (West Ham) et Antonio Nusa (Leipzig). L’OM attendrait entre 55 et 60 millions d’euros pour Mason Greenwood, et ce alors que Manchester United conserve 40 % sur la revente de son ancien attaquant.