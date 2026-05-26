Mason Greenwood - OM : Départ confirmé, son prochain club révélé à l’étranger ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de vendre pour renflouer les caisses après avoir échoué à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devrait se séparer de Mason Greenwood, qui dispose de la meilleure valeur marchande dans l’effectif. Un club en Italie surveillerait sa situation pour l’enrôler durant le mercato estival.

Présent à Paris pour la cérémonie des Trophées UNFP le 11 mai dernier, Mason Greenwood en avait profité pour faire le point sur sa situation personnelle après la saison difficile de l’OM. « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester », déclarait l’attaquant anglais, visiblement prêt à réaliser une troisième saison dans la cité phocéenne. Mais en l’absence de la Ligue des champions, l’OM doit vendre et Mason Greenwood se dirige vers la sortie.

A contrecœur, Greenwood devrait partir Selon les informations divulguées ce mardi par Jean-François Pérès, Mason Greenwood va quitter l’OM lors du mercato estival. « A regret », ont assuré des sources rapportées par le journaliste du JDD sur son compte X, qui ajoute que « le joueur va rendre les clefs de sa maison près d’Aix-en-Provence », et ce alors que « sa famille et lui voulaient rester ».