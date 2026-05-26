Greenwood - OM : «Ce qu'il s'est passé avec sa compagne» va plomber son transfert ?

Axel Cornic

Recruté lors de l’été 2024, Mason Greenwood est annoncé toujours plus proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, où il est pourtant sous contrat jusqu’en 2029. Un club étranger serait d’ailleurs déjà passé à l’action pour essayer de dérocher un transfert lors du prochain mercato, avec l’AS Roma en Serie A.

A quelques semaines du début du marché des transferts, on ne parle que de lui à Marseille. Mason Greenwood semble être le premier candidat au départ après une saison extrêmement compliquée pour l’OM et l’échec dans la qualification à la Ligue des Champions, n’a fait que le confirmer. Ça tombe bien, l’ailier de 24 ans a la coté sur le mercato, avec un transfert entre 40 et 50M€ qui est actuellement évoqué.

« C’est évidemment un joueur de très haut niveau, mais... » Son nom a été évoqué en Arabie Saoudite ou en Turquie, mais Greenwood pourrait bien poursuivre sa carrière en Serie A et plus précisément à l’AS Roma. Mais alors que les négociations auraient à peine débuté avec l’OM, son passé avec la justice anglaise a refait surface. « C’est évidemment un joueur de très haut niveau, mais il a eu un passé tourmenté et ce qui s’est passé est négatif. C’est un passé clairement négatif, mais c’est peut-être aussi grâce à ça qu’il pourrait venir en Italie. Parce que sans ça, il serait resté en Angleterre » a expliqué Mario Guidi, journaliste de La Gazzetta dello Sport. « Mais il ne peut pas, parce que l’opinion publique après ce qu’il s’est passé avec sa compagne... Ce sont des choses graves et qui devraient l'être, dans n'importe quel pays ».